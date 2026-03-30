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SAKURA WORKS雙溫酒櫃在台上市　「寬度不到40公分」清酒、紅酒香檳都能放

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▲SAKURA WORKS雙溫酒櫃在台上市。（圖／品牌提供）

▲SAKURA WORKS雙溫酒櫃在台上市。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

對很多注重居家品飲質感的人來說，想在家塞進一台酒櫃，最先碰到的門檻通常不是預算，而是空間。恆隆行近期引進日本酒櫃品牌 SAKURA WORKS，首波主打的 GX38 雙溫酒櫃 ，寬度僅約 39 公分 ，約莫是一個沙發邊几的尺寸，卻能同時解決清酒保鮮與紅酒存放的兩難。

▲SAKURA WORKS雙溫酒櫃在台上市。（圖／品牌提供）

GX38 雙溫酒櫃主打搭載日本專業級的 -5 度 C 冰溫技術，標榜存放的酒款除了「冰」的溫度，還有為了「鮮」的口感。採用上下獨立溫控設計。上層空間能穩定控溫在 -5 度 C，為保存清酒最理想的環境，有效抑制酒質氧化，讓開瓶後的風味依舊像剛出廠時純淨；對於喜歡喝香檳、生啤酒的人來說，該溫度也是創造極致冰涼、不稀釋氣泡質感的黃金溫度。

▲SAKURA WORKS雙溫酒櫃在台上市。（圖／品牌提供）

下層區域則可設定為適合紅白酒的恆溫模式，透過穩定的濕度與避光設計，避免台灣潮濕悶熱的環境影響昂貴的藏酒，讓不同酒類在有限的居家坪數裡，各適其所。

▲SAKURA WORKS雙溫酒櫃在台上市。（圖／品牌提供）

外型以日系的極簡風格設計，全黑玻璃面板搭配低震動靜音，號稱即便放在臥室或開放式客廳，也不會產生干擾運轉聲。即便寬度不到 40 公分，內部空間最多能放入約 38 支標準酒瓶，GX38 雙溫酒櫃售價 53,900 元，現已在台上市。

▲LG 宣布在台推出全新 WashCombo AI 熱泵滾筒洗衣機。（圖／品牌提供）

▲LG宣布在台推出全新 WashCombo AI 熱泵滾筒洗衣機。（圖／品牌提供）

全台住宅空間朝向小坪數發展，家電品牌紛紛瞄準「小宅商機」，LG 宣布在台推出全新 WashCombo AI 熱泵滾筒洗衣機，以洗烘一體設計解放陽台空間。

▲LG 宣布在台推出全新 WashCombo AI 熱泵滾筒洗衣機。（圖／品牌提供）

對於住在寸土寸金小坪數住宅的消費者來說，洗衣機與烘衣機分開擺放往往極其占用空間 ，甚至會遮擋陽台採光 。LG 全新推出的 WashCombo AI 熱泵滾筒洗衣機，結合 AI Wash 智慧洗滌與 HeatPump 雙變頻熱泵除濕式乾衣技術 ，使用者不再需要手動將濕衣服搬移至烘衣機，一鍵即可完成洗脫烘流程，售價 92,900 元。

關鍵字：

SAKURA WORKS, 恆隆行, 雙溫酒櫃, GX38, 清酒保存, 冰溫技術, 日本酒櫃, 居家品飲, 專業藏酒, 品味生活

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