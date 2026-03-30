SAKURA WORKS雙溫酒櫃在台上市　「寬度不到40公分」清酒、紅酒香檳都能放

▲SAKURA WORKS雙溫酒櫃在台上市。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

對很多注重居家品飲質感的人來說，想在家塞進一台酒櫃，最先碰到的門檻通常不是預算，而是空間。恆隆行近期引進日本酒櫃品牌 SAKURA WORKS，首波主打的 GX38 雙溫酒櫃 ，寬度僅約 39 公分 ，約莫是一個沙發邊几的尺寸，卻能同時解決清酒保鮮與紅酒存放的兩難。

GX38 雙溫酒櫃主打搭載日本專業級的 -5 度 C 冰溫技術，標榜存放的酒款除了「冰」的溫度，還有為了「鮮」的口感。採用上下獨立溫控設計。上層空間能穩定控溫在 -5 度 C，為保存清酒最理想的環境，有效抑制酒質氧化，讓開瓶後的風味依舊像剛出廠時純淨；對於喜歡喝香檳、生啤酒的人來說，該溫度也是創造極致冰涼、不稀釋氣泡質感的黃金溫度。

下層區域則可設定為適合紅白酒的恆溫模式，透過穩定的濕度與避光設計，避免台灣潮濕悶熱的環境影響昂貴的藏酒，讓不同酒類在有限的居家坪數裡，各適其所。

外型以日系的極簡風格設計，全黑玻璃面板搭配低震動靜音，號稱即便放在臥室或開放式客廳，也不會產生干擾運轉聲。即便寬度不到 40 公分，內部空間最多能放入約 38 支標準酒瓶，GX38 雙溫酒櫃售價 53,900 元，現已在台上市。

▲LG宣布在台推出全新 WashCombo AI 熱泵滾筒洗衣機。（圖／品牌提供）

全台住宅空間朝向小坪數發展，家電品牌紛紛瞄準「小宅商機」，LG 宣布在台推出全新 WashCombo AI 熱泵滾筒洗衣機，以洗烘一體設計解放陽台空間。

對於住在寸土寸金小坪數住宅的消費者來說，洗衣機與烘衣機分開擺放往往極其占用空間 ，甚至會遮擋陽台採光 。LG 全新推出的 WashCombo AI 熱泵滾筒洗衣機，結合 AI Wash 智慧洗滌與 HeatPump 雙變頻熱泵除濕式乾衣技術 ，使用者不再需要手動將濕衣服搬移至烘衣機，一鍵即可完成洗脫烘流程，售價 92,900 元。