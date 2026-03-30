韓爆紅「焦糖奶油夾心餅」現身京站　MilkyShop快閃11天搶吃預備備

▲京站MilkyShop快閃11天。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

被譽為「韓國聖水洞傳說」的現象級甜點 MilkyShop 準備登台！其招牌的焦糖奶油夾心餅，將於 4／2 起至 4／12 在京站展開為期 11 天的限量快閃，以苦味與甜度平衡加上焦糖香氣，無法飛韓國朝聖的甜點控一定要試試，每人限購 5 盒準備衝啦。

被網美與饕客封為「甜點界愛馬仕」的MilkyShop，主打極致的層次口感，採用入口酥香、經典的法式花邊餅乾，外層裹上一層苦甜焦糖，增加咀嚼的層次感。內餡使用韓國在地鮮奶製成的濃郁鹹奶油，與滑順焦糖交織出甜鹹不膩的平衡點。代言人裴智妍也曾分享自己的「隱藏版吃法」，購買後可嘗試將餅乾冷凍，內餡會轉化為如冰淇淋般的綿密感，口感層次更加豐富。

業者表示，為讓台灣消費者能同步品嚐一樣的滋味，本次快閃的所有餅乾皆全程採用冷凍低溫配送，嚴格鎖住奶油與焦糖的最佳風味，但由於是限量供應且快閃時間極短，每人限購 5 盒，MilkyShop 焦糖奶油夾心餅 8 片售價 880 元。

晶華酒店近期也與南韓可頌名店「Teddy Beurre House」合作快閃，即起至 4／12 期間，開賣鹹甜兼具的經典可頌、酥脆扁可頌、法式焦糖奶油酥還有可頌蛋塔，強調每日現做噴香出爐！必須提早於取貨前三天完成預訂。

Teddy Beurre House 主廚金勳曾參與熱門實境秀《黑白大廚》第二季，其團隊在法式傳統工藝中融入對亞洲味蕾，打造出外殼金黃酥脆、內部呈現濕潤蜂巢狀的完美質地，此次快閃一共祭出四大系列作品，經典可頌口味涵蓋杜拜巧克力、杏仁奶油、瑪格麗特及美式臘腸。其中，視覺張力十足的「杜拜巧克力可頌」正好趕上熱潮，早在社群上狂刷一波。

法式焦糖奶油酥則推出原味與開心果兩款選擇，在薄脆的焦糖外殼下填入滑順開心果抹醬，有讓人驚喜的口感；可頌蛋塔則以「炙烤玉米」創意口味，鹹甜交織的獨特風味引起話題；酥脆扁可頌則提供紅豆奶油與香濃可可兩種截然不同的極致脆感，Teddy Beurre House 客座組合，售價 980 元至 1,480 元，可於晶華酒店線上美食或致電訂購。