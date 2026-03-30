凱特摩絲上裸拎Gucci Borsetto升級大辣！大容量新包搭經典織帶再進化

記者鮑璿安／綜合報導

Demna入主Gucci擔任創意總監之後，不斷強化品牌印象，帶來更年輕化更具話題性的形象，最近發佈的廣告《Beauty and the Bag》更請到超模凱特摩絲（Kate Moss）與艾蜜莉瑞特考斯基（Emily Ratajkowski）出鏡，分別演繹兩款核心包型——Borsetto與Giglio，逐步放大性感姿態，也將大容量包款的潮流推向高峰。





▲Kate Moss一身極簡卻帶有強烈性感張力的造型，幾乎是上裸上陣，將視線自然引導至手中的Borsetto 。（圖／品牌提供）





▲Borsetto GG帆布(小型)NT.89,200；Borsetto 深棕色麂皮(小型)NT.105,800 。（圖／品牌提供）

廣告形象片由 Mert 和 Marcus 掌鏡，Kate Moss一身極簡卻帶有強烈性感張力的造型，幾乎是上裸上陣，將視線自然引導至手中的Borsetto。包款深棕麂皮款呈現出柔霧質感，搭配品牌經典綠紅織帶與金屬馬銜扣細節，在復古與現代之間取得平衡；而GG帆布版本則透過滿版老花，疊加復古旅行氛圍，結構俐落的長形輪廓，加上雙提把與可拆式背帶設計，兼顧日常實用與造型層次。包身上的皮革吊牌與五金細節，則進一步強化Gucci一貫的精緻語言。





▲Emily Ratajkowski則以更貼近當代都會女性的姿態，詮釋Giglio托特包 。（圖／品牌提供）





▲Giglio 棕色皮革大尺寸托特包NT.116,200 。（圖／品牌提供）

Emily Ratajkowski則以更貼近當代都會女性的姿態，詮釋Giglio托特包，她以貼身剪裁與GG圖騰造型呼應包款本身，整體造型在性感與力量之間遊走。Giglio以大容量輪廓為核心，柔軟皮革自然垂墜，呈現出隨性卻高級的質感；圓弧開口與寬版肩帶設計，讓包款在實用性之外，也多了一份雕塑般的線條美感，低調嵌入的雙G標誌，則成為整體造型的點睛細節。

看更多話題包款

FENDI Way 包隨著肢體擺動呈現自然弧度，柔軟皮革在燈光下反射輕霧般光澤，包口微微展開時露出的亮色麂皮內裡更是令人眼睛一亮，低調外表下藏著令人愉悅的細節，正是 FENDI 一貫的幽默與奢華方式。材質上，Way 包延續品牌對高級工藝的堅持，皮革外層搭配麂皮內裡的撞色組合，如焦糖、青蘋果綠、鴿灰、電光藍等搭配，展現出優雅中帶著反差亮點的魅力；而麂皮外身版本則以亮粉或土耳其藍呈現更強烈的視覺效果，柔軟手感在觸碰瞬間就能感受到工坊級的細膩。