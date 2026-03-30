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你是否也踏入了「時代的陷阱」？好公司不等於穩定優秀人生

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文／勝木健太　圖／大是文化、AI示意圖

好公司不等於好人生── 時代的陷阱

過去，我們相信進入大公司就能安穩生活，公司幾乎等於人生保障。然而現在，這種保障已消失。社會變化快速，企業招牌已無法替我們承擔未來，人們必須靠自身能力求生。自由不再是被給予的庇護，而是背負責任和孤獨──你必須不斷做出選擇，每一步都攸關未來。

外商、顧問公司等職場的轉職熱潮，其實正是這個時代迷惘的象徵之一。

身邊都是優秀同事，工作繁忙而充滿挑戰，每天受到知性刺激；焦慮驅使自己更努力考取證照、磨練技能，也把金錢與時間都投入在提升自我。相信只要經過磨練，就能成為無往不利的人才，因此勇於投身嚴酷的環境。

然而，當你稍微停下腳步時，內心卻湧起疑問：我到底想成為怎樣的人？

雖然職涯的選項變多了，但真正能作為人生範例的道路，卻並沒有增加。

職場,生活。（圖／AI）

▲當你稍微停下腳步時，內心卻湧起疑問：我到底想成為怎樣的人？（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）

過去，升遷是一條明確的目標；現在，選擇看似增加，可以轉職、經營副業、創業等，卻讓自己該追求的目標變得模糊不清。

這種感覺就像被迫踏上一場單向旅行，雖然有人給了一張廣大的地圖，告訴我們「去哪都行」，但我們連北方是哪個方向都不清楚。而這張地圖廣闊到，一旦決定路線、出發後，就再也無法回到現在的地點。

究竟該培養什麼？該朝哪裡前進？在缺乏指引的狀態下，我們只能一路摸索前行。

這樣的困惑，並不是你的錯，而是整個時代的結構性問題。

越優秀的人，越能察覺自身價值與環境變化之間的落差，也因此更早感受到不協調。正因如此，這種違和感從來不是任性或懶惰，而是一種對結構失效的敏銳反應。

過去有標準答案的職涯模式早已崩解。如今，每個人都只能在試錯中摸索前行。所謂的全民職涯自律，看似帶來更多自由，實際上，也意味著每個人都必須在缺乏明確方向的情況下，獨自做出選擇、承擔後果。

未來需要的，不是能適應各種地方的人；而是在特定場域、和特定對象合作、面對特定議題時，能無可取代的存在。不是什麼都會、什麼都能做的萬能型角色，而是與情境深度連結、具有清楚輪廓的價值。

不該照著他人的地圖，而是依循自己的意志前進。這樣選擇的結果，等待著的就是他人無法奪走的自由與理解。而這份自由，並非始於詢問該往哪裡走，而是問為什麼要往那裡走。

不必急著往前跑。給自己停下來的時間，重新感受與確認，比在缺乏認同感的狀態下不斷累積經驗，更有意義。

【推薦書籍】

職業,工作,大是文化。（圖／大是文化、AI）

書名：《大家眼中的好公司，為什麼我做得鬱悶？》

作者：勝木健太

簡介：「穩定」往往變成消耗，你該留下還是離開？工作者最常遇到的七種「成就困境」怎麼破解，擺脫合理卻不合適的人生。作者勝木健太曾任職三菱日聯銀行、普華永道、德勤等知名大企業。

出版社：大是文化

關鍵字：

職業, 工作, 大是文化

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