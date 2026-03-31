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做流行工作才是真正的成功？別小看「無聊愛好」可能成為獨特專長

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文／勝木健太　圖／大是文化、AI示意圖

目標看起來不華麗，但我就是喜歡

趕流行很容易。只要討論熱門話題，或是在言談中加入時下流行用語，就能輕易展現站在時代尖端的形象。但其代價卻比你想像中的大。人們聚集的地方，一定會出現激烈競爭。而能享受其恩惠的，往往只有極少數的先驅者。

至於後來跟上的人，只能為了不被埋沒而持續奔跑，回神才發現只是被捲入巨大的疲勞漩渦。

職場,生活。（圖／AI）

▲在瞬息萬變的時代，無聊愛好也許會成為亮點。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）

追流行，是沒有終點的賽跑

越是優秀的人，越容易在不自覺之下捲進這場競賽。這是因為他們深信自己能贏，反而深深陷入，最後難以抽身。

所謂的流行，只不過是一場遊戲，身在其中的人們得順從他人制定的規則，一旦站上這個舞臺，就得背負一個宿命：一邊奔跑，一邊不斷的焦慮：「下一個是什麼？」只要慢了一步，就會被眾人視為過時、落伍。不斷累積的一切，也會在轉眼間就被沖刷回過去。

追逐流行，就是在每一波浪潮退去時，不斷奔走、尋找下一波浪潮。這根本是一場沒有終點的賽跑，就像倉鼠在滾輪上不斷奔跑。而在這場比賽中，不斷勝利會讓自己一點一滴的消耗殆盡。

想被看見、想變得閃閃發光，這些都是身而為人、再自然不過的情感。但如果想跳脫這個無限迴圈，首先，可以試著稍微壓抑自己的欲望，你會發現人生逐漸變得平穩而舒展。比起被他人認可，自己是否能接納，更為重要。

無聊的愛好，終會成為獨一無二

本來沒打算受到他人稱讚的，有時反而出乎意料，最容易被看見。像是：

． 每天早上攪拌米糠床（按：在米糠中加水和鹽後發酵而成），心情就會莫名平靜的家庭主婦。

．一提到喜愛鉛筆的硬度就停不下來的上班族。

這種樸實無華的微小愛好，只要不放棄、慢慢培養，有一天也可能幫助他人。不如說，正是那些一般人覺得無用的事物，才蘊含著真正的獨特。

比方說，有個少年，從小就對某種生物著迷。在其他小朋友熱衷於遊戲和運動時，只有他獨自一人讀圖鑑、畫圖、記名字。

他不被周遭人理解，有時甚至會笑他有點奇怪。即便如此，他還是沒停止。只是打從心底覺得很有趣。這樣長時間累積起來的知識與眷戀，不知不覺間，造就了誰也模仿不了的領域。

而當他長大後，這份偏愛也連結到教育、研究、娛樂等不同領域，不知不覺就變成只有他才能做的工作。

毫不起眼反而更好

當然，這也不表示你一定要有某種狂熱的偏愛。沒必要追求壓倒性的獨一無二。反而是看起來普通、微不足道的興趣也沒有關係。

只要不慌不忙的看著自己的腳下，仔細的一點一點累積那些有意義的事。像是試著在筆記本上寫下感想；嘗試向朋友訴說自己的偏好；在拍下作為紀錄的照片旁，以詞彙寫下為什麼深受吸引等。

這一切，全都是細心累積的開始。這些踏實、認真的累積，最終會逐漸照亮你的職涯之路。

即便還不到值得自豪的程度，等到察覺時已經有所累積──這就是這種不顯眼的價值，所擁有的力量。

【推薦書籍】

職業,工作,大是文化。（圖／大是文化、AI）

書名：《大家眼中的好公司，為什麼我做得鬱悶？》

作者：勝木健太

簡介：「穩定」往往變成消耗，你該留下還是離開？工作者最常遇到的七種「成就困境」怎麼破解，擺脫合理卻不合適的人生。作者勝木健太曾任職三菱日聯銀行、普華永道、德勤等知名大企業。

出版社：大是文化

關鍵字：

職業, 工作, 大是文化

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