趙露思「臥蠶妝」教學！拋棄大亮片　3步驟畫出可愛小鹿眼

▲趙露思。（圖／取自趙露思小紅書，下同）

圖文／CTWANT

趙露思那雙彷彿隨時都在說話的「無辜小鹿眼」絕對是招牌特色，很多人模仿趙露思妝容時，常會不小心把臥蠶畫成兩條閃亮的「蠶寶寶」，反而顯得俗氣且壓眼。其實，趙露思妝容在於立體以及平衡感，利用結構色的明暗對比，在眼下製造出一塊如自體澎出的肌肉結構。這種畫法不僅能縱向放大雙眼、縮短中庭達到減齡效果，更能讓眼神瞬間變得柔和。今天就來教大家如何拋棄傳統的大顆粒亮片，改用專業的修色技巧，畫出宛如天生的精緻臥蠶。

為了要突顯出臥蠶的立體度與乾淨感，如果是黑眼圈、淚溝很明顯的人可以先做遮瑕，至少讓眼下區塊的皮膚看起來比較均勻，這樣後面畫臥蠶的陰影也會比較明顯。

趙露思臥蠶妝怎麼畫：找到妳的「黃金比例」臥蠶線

要畫出趙露思那種自然的臥蠶，第一步不是提亮，而是「找到陰影線」。請先對著鏡子用力微笑，找到眼下自然隆起與凹陷的交界處。現在流行的畫法不再使用生硬的眉筆畫線，而是利用「結構色」來營造真實陰影。建議使用帶有微冷調的米灰色，從黑眼球下方開始往兩側暈染，中間深、兩邊淺，這樣畫出來的陰影才會有層次感，不會像沒睡飽的黑眼圈。

趙露思臥蠶妝怎麼畫：捨棄亮片，改用「明色」填充澎潤感

觀察露思的妝容可以發現，她的臥蠶中心並非閃爍著亮片光澤，而是一種飽滿的「霧面澎潤感」。在畫好陰影線後，關鍵在於使用比膚色亮一階的「奶霧色」填充在陰影線與下睫毛根部之間的空白處。這種做法能模擬真實組織的隆起感，讓眼下視覺重心向下移，不僅讓眼睛看起來更圓、更有神，還能讓眼周肌膚看起來非常乾淨細緻，這就是高級感妝容的秘訣。

趙露思臥蠶妝怎麼畫：小扁刷勾勒與全能輪廓修飾

工欲善其事，必先利其器。在畫臥蠶時，切記不要直接用海綿頭塗抹。彩妝師建議搭配「極小扁平刷」，精準控制陰影的寬度與提亮的範圍。寬度不宜超過眼睛寬度的一半，否則會顯得疲累。此外，這種修色與提亮的方法不只適用於眼周，更能運用在鼻翼、嘴角與全臉輪廓的細節提亮，一管多效，讓妳的妝容如濾鏡般精緻持久，即便近看也找不到破綻。

適合臥蠶的彩妝品推薦：M·A·C 超持妝3D立體修正液

M·A·C最近新推出一系列底妝新品就非常適合用來畫出自然感臥蠶，比如彩妝師示範時就使用超持妝3D立體修正液#Omega 柔霧米灰色號來當臥蠶下方的陰影，記得要搭配小扁刷來勾勒才不會太粗變得不自然。而且還可以用來打全臉輪廓陰影，可以說是超級全能又實用的彩妝夥伴。

▲M·A·C 超持妝3D立體修正液 4.5ml／1,080元。（圖／廖怡婷攝）



另外要製造出明顯的臥蠶這塊就要運用亮色，可搭配這系列最淺的色號#Brulé 奶霧米畫在剛剛陰影線的上方，超級輕盈滑順的質地不用擔心會卡粉、卡紋，而且非常持久不會掉色。

▲除了用超持妝3D立體修正液來畫臥蠶外，彩妝師有先用超持妝24H調光校色液、超持妝36H柔霧遮瑕液來調整淚溝、黑眼圈。（圖／品牌提供、廖怡婷攝）

適合臥蠶的彩妝品推薦：fwee DIY調色盤

fwee同步推出最新話題商品DIY調色盤，讓消費者能依照個人喜好自由挑選顏色與質地，打造專屬於自己的彩妝盤。每一盤可自選5格內料打造專屬彩妝盤，包含唇頰兩用果凍膏、眼影、打亮、高光亮片與眼部妝前乳，共收錄38款顏色，可創造超過50萬種的搭配。內料提供5種類別，包含唇頰兩用果凍膏、眼影、打亮、高光亮片與眼部妝前乳，如果想要畫出自然感臥蠶陰影，也可以根據膚色靠櫃找出最適合自己的淺棕色、淺米色並結合打亮來完成精緻感妝容。

▲fwee DIY調色盤（空盒盤1個＋迷你内料5個）上市優惠價／480元。（圖／品牌提供）



適合臥蠶的彩妝品推薦：KISS ME花漾美姬 超！持久極細抗暈眼線液筆

這款眼線液筆採用了品牌首創的液體調節技術，確保出水均勻穩定。搭載0.1mm的極細手紮彈力筆頭，觸感柔軟且細緻順滑，即便是複雜的眼線妝容也能輕鬆駕馭。成分中添加6種美容液精華，溫柔呵護眼周肌膚；速乾且超持久的配方，讓妳告別脫妝暈染的尷尬，只需40°C溫水即可輕鬆卸除。更推出幻光珊瑚與鎏金色新色，細緻如碎鑽般的閃耀質地，一抹即顯高級精緻感，是新手也能秒上手的電眼神器。

▲KISS ME花漾美姬 超！持久極細抗暈眼線液筆 鑽光系／469元。（圖／取自官網）

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