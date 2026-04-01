行李箱推薦從收納到顏值全滿分！超夢幻色系　連假出遊靠這咖

▲話題行李箱。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

春天一到，機票還沒訂，行李箱已經先想換一咖。不管是飛去日本追櫻，還是趁清明連假來場說走就走的小旅行，行李箱早就不只是裝東西的工具，而是機場OOTD的一部分。

行李箱推薦：Samsonite MINTER全新大人系柔霧色

這波顏值派代表Samsonite MINTER系列，直接把「大人系柔霧美學」玩到一個新高度。櫻花粉、鼠尾草綠、薰衣草紫，聽起來像甜點，但實際上走的是「低飽和高質感」路線，完全是為拍櫻花照量身打造。霧面箱身在陽光下會透出一點點微光，低調卻超有存在感，搭配標誌性的鋁合金LOGO條，剛柔並濟得剛剛好—浪漫中帶點冷靜，完全是氣質派旅人的首選。

▲Samsonite MINTER全新大人系柔霧色。（圖／品牌提供）



但別以為它只有外表，功能也是滿滿誠意。AERO-TRAC™ II減震輪讓你在石板路、機場地板都能滑得優雅不狼狽；防盜拉鍊＋TSA鎖直接幫你把安全感拉滿；還有貼心的前掛勾設計，逛街戰利品、咖啡杯都能優雅掛上，不用再手忙腳亂。內裝更是細節控會愛—可拆式分隔層＋環保材質，連櫻花粉款內裡都偷偷藏了櫻花圖紋，從外到內都在幫你營造「旅行儀式感」。

▲Samsonite MINTER系列20吋、25吋、28吋／13,500元、15,500元、17,500元。（圖／品牌提供）



行李箱推薦：CROWN DOPPIO系列、演譯時尚優雅

如果是務實派、但也想要好看，那就一定要鎖定CROWN DOPPIO系列，走的是輕奢效率派路線，沒有過多裝飾，但細節很會。最大亮點就是「前開＋中開」雙動線設計，這真的很懂旅人—在機場或車站想拿東西，不用整個攤開行李箱，優雅程度直接加分。

▲CROWN DOPPIO系列走的是輕奢效率派路線。（圖／品牌提供）

收納控更會愛它的內部設計，分層清楚到可以預先安排每天穿搭，連懶人都能變收納達人。再加上日本hinomoto靜音雙輪，拖行幾乎無聲，搭配輕量箱體，真的會有一種「怎麼好像沒帶東西」的錯覺。另外同系列的壓縮袋更是隱藏版神隊友，手壓排氣就能省下20～50%空間—多帶一套穿搭完全不是問題。

▲CROWN DOPPIO雙前開箱19.5吋、25吋、29吋／8,580元、9,880元、10,800元，CROWN 壓縮袋-三入款（S*1／M*2）／399元（圖／品牌提供）



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