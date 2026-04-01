fb ig video search mobile ETtoday

行李箱推薦從收納到顏值全滿分！超夢幻色系　連假出遊靠這咖

>

連假出遊、出國賞櫻靠這咖！話題行李箱設計太狂、從收納到顏值全滿分，連色系都超夢幻

▲話題行李箱。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

春天一到，機票還沒訂，行李箱已經先想換一咖。不管是飛去日本追櫻，還是趁清明連假來場說走就走的小旅行，行李箱早就不只是裝東西的工具，而是機場OOTD的一部分。

行李箱推薦：Samsonite MINTER全新大人系柔霧色

這波顏值派代表Samsonite MINTER系列，直接把「大人系柔霧美學」玩到一個新高度。櫻花粉、鼠尾草綠、薰衣草紫，聽起來像甜點，但實際上走的是「低飽和高質感」路線，完全是為拍櫻花照量身打造。霧面箱身在陽光下會透出一點點微光，低調卻超有存在感，搭配標誌性的鋁合金LOGO條，剛柔並濟得剛剛好—浪漫中帶點冷靜，完全是氣質派旅人的首選。

連假出遊、出國賞櫻靠這咖！話題行李箱設計太狂、從收納到顏值全滿分，連色系都超夢幻

連假出遊、出國賞櫻靠這咖！話題行李箱設計太狂、從收納到顏值全滿分，連色系都超夢幻

▲Samsonite MINTER全新大人系柔霧色。（圖／品牌提供）

但別以為它只有外表，功能也是滿滿誠意。AERO-TRAC™ II減震輪讓你在石板路、機場地板都能滑得優雅不狼狽；防盜拉鍊＋TSA鎖直接幫你把安全感拉滿；還有貼心的前掛勾設計，逛街戰利品、咖啡杯都能優雅掛上，不用再手忙腳亂。內裝更是細節控會愛—可拆式分隔層＋環保材質，連櫻花粉款內裡都偷偷藏了櫻花圖紋，從外到內都在幫你營造「旅行儀式感」。

連假出遊、出國賞櫻靠這咖！話題行李箱設計太狂、從收納到顏值全滿分，連色系都超夢幻

▲Samsonite MINTER系列20吋、25吋、28吋／13,500元、15,500元、17,500元。（圖／品牌提供）

行李箱推薦：CROWN DOPPIO系列、演譯時尚優雅

如果是務實派、但也想要好看，那就一定要鎖定CROWN DOPPIO系列，走的是輕奢效率派路線，沒有過多裝飾，但細節很會。最大亮點就是「前開＋中開」雙動線設計，這真的很懂旅人—在機場或車站想拿東西，不用整個攤開行李箱，優雅程度直接加分。

連假出遊、出國賞櫻靠這咖！話題行李箱設計太狂、從收納到顏值全滿分，連色系都超夢幻

▲CROWN DOPPIO系列走的是輕奢效率派路線。（圖／品牌提供）

收納控更會愛它的內部設計，分層清楚到可以預先安排每天穿搭，連懶人都能變收納達人。再加上日本hinomoto靜音雙輪，拖行幾乎無聲，搭配輕量箱體，真的會有一種「怎麼好像沒帶東西」的錯覺。另外同系列的壓縮袋更是隱藏版神隊友，手壓排氣就能省下20～50%空間—多帶一套穿搭完全不是問題。

連假出遊、出國賞櫻靠這咖！話題行李箱設計太狂、從收納到顏值全滿分，連色系都超夢幻

▲CROWN DOPPIO雙前開箱19.5吋、25吋、29吋／8,580元、9,880元、10,800元，CROWN 壓縮袋-三入款（S*1／M*2）／399元（圖／品牌提供）

延伸閱讀
蝕本斷源1／拆光士林官邸百坪營舍　蔣市府毀老蔣古蹟
同住公婆壓力爆發！人妻控公公偷看換衣　婆婆反批穿太誘惑引熱議
原始連結

關鍵字：

周刊王, 行李箱

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

王文洋心疼女兒創品牌Grace Han太拚　曾勸退：每天喝下午茶悠閒過就好

王文洋心疼女兒創品牌Grace Han太拚　曾勸退：每天喝下午茶悠閒過就好

戀愛中最傲嬌的三大星座！TOP 1嘴硬心軟　一邊裝酷還要一邊關心

戀愛中最傲嬌的三大星座！TOP 1嘴硬心軟　一邊裝酷還要一邊關心

天梭新款機械錶3萬有找　復古或紳士風均備

天梭新款機械錶3萬有找　復古或紳士風均備

一談戀愛就六親不認的三大星座！TOP 1直接斷開所有社交　愛人才是唯一重心 小米米粉節4／1開跑　65吋4K畫質電視13,000元有找 先看顏色再聞香？Acqua di Parma、CULTI把香氛變時髦了 不想再硬撐答應！高情商拒絕別人的3個說話技巧 遇到爛對象也不能放棄！對愛情超固執三大星座　TOP 1分手＝認輸絕對不行 星巴克今起「指定品項買一送一」　限定10款看有沒有你想喝的？ 韓爆紅「焦糖奶油夾心餅」現身京站　MilkyShop快閃11天搶吃預備備

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面