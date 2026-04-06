從暗黃肌→透亮肌的光感底妝組合　最多人忽略底妝本身要有防護力

▲底妝組合。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

很多女生明明美白做得很勤，臉色卻始終帶著抹不去的蠟黃暗沉？其實是因為妳的保養邏輯還停留在表象遮蓋，沒有真正解決黑色素生成的複雜機制。如果妳也卡在「怎麼擦都還是黃」的泥淖，以下這套從科學抑制、防禦到光感底妝的組合，才是讓臉蛋質地翻身的實力派選擇。

香奈兒研究團隊這次在科學研發上真的下足重本，香奈兒初生光采系列不僅累積了超過400萬筆跨國肌膚資料，更攜手新創公司用3D生物列印技術重建出有斑點困擾的肌膚模型，精準找出影響光澤的關鍵！核心成分TXC™新一代傳明酸能對應導致色素沉澱的八大關鍵因子，不是等變黑才處理，而是提前預防問題產生！特別推薦將質地親膚的香奈兒初生光采淨亮精萃搭配深層滋潤的香奈兒初生光采淨亮乳霜一起使用，那種勻淨煥亮的視覺效果，會讓妳的皮膚看起來更有「高級質感」。

▲香奈兒初生光采淨亮精萃30ml／6,100元； 使用時別忘了同時以雙手按摩臉部，幫助促進微循環，加乘釋放精華煥亮功效。（圖／品牌提供）

▲香奈兒初生光采淨亮乳霜50ml／5,950元；可帶來潤澤感的柔滑膚觸，不只能淡化改善斑點，也有舒緩修護的作用。（圖／品牌提供）

解決了底層雜質，請小心中段的屏障防禦如果掉漆，美白效果絕對會被打對折！而關於「防曬」這件事，務必交給今年的防曬細分專業戶－黛珂，針對有美白需求的妳，黛珂極效光無痕防禦乳（美白型）添加了維他命C誘導體，阻隔陽光的同時還在預防斑點；如果是怕黏膩、追求像保養品般水潤的，極效光無痕防禦乳（清爽型）擦起來就像精華液一樣，一抹立即融於肌膚；至於要去海邊玩或愛運動的戶外咖，極效光無痕防禦乳（抗汗防水型）則搭載了能捕捉汗水並將其凝膠化的強韌技術，讓防護膜更貼膚；甚至想快速出門，還有提供三種色選的極效光無痕素顏霜，提亮、遮瑕、潤色一次搞定太方便。

▲黛珂極效光無痕防禦乳（美白型）30ml／1,400元、黛珂極效光無痕防禦乳（清爽型）30ml／1,150元、黛珂極效光無痕防禦乳（抗汗防水型）30ml／1,150元。（圖／品牌提供）

▲黛珂極效光無痕素顏霜30ml／1,150元。（圖／品牌提供）

最後一步很多人反而最容易忽略，就是底妝本身也要有防護力！PAUL & JOE的糖瓷超抗陽精華氣墊SPF50+‧PA++++直接把保養、防曬、底妝三件事合在一起，裡面的UV SECRET GEL高防禦果凍凝膠運用了透明UV粉末來做防護，這樣一來即使防曬係數很高但妝感還是很清透，完全不會有悶感；再加上品牌經典的香檳金珍珠配方會把暗沉跟毛孔柔焦掉，看起來像是天生皮膚就很好。80%精華液基底搭配三重玻尿酸、橙花精露、白百合這些保濕成分，上妝同時其實在養膚，還有吸油粉末讓妝不會崩，從早到晚都維持那種帶光但不油的狀態。

▲PAUL&JOE糖瓷超抗陽精華氣墊SPF50+‧PA++++／1,770元。（圖／品牌提供）

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