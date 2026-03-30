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安海瑟薇同框劉亦菲臉直接小一圈　比例精緻到太誇張

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一張照片看懂安海瑟薇臉有多小！同框金智媛、劉亦菲直接小一圈，比例精緻到太誇張

▲寶格麗頂級珠寶發表會星光閃閃。（圖／取自jc.babin IG）

圖文／CTWANT

紅毯早就不只是比禮服，今年開始連「臉的比例」都成為話題核心！寶格麗這場活動一張大合照直接讓安海瑟薇再次衝上討論熱搜，在一排女星之中，她的臉小到幾乎像自帶縮小效果，也讓「高級小臉」變成2026審美關鍵字。

這次寶格麗紅毯本來就星光很滿，但畫面焦點幾乎都集中在安海瑟薇身上！她選擇紅色深V禮服搭配彩寶項鍊，整體線條乾淨俐落，沒有多餘裝飾；妝容走的是輕透光澤底妝，加上微上揚的眼妝與裸色唇，整體偏自然，但剛好把五官立體度完整帶出來；髮型則是高馬尾，把臉型完全拉開，讓輪廓直接攤在鏡頭前，這種「減法造型」反而更容易放大本身條件。

一張照片看懂安海瑟薇臉有多小！同框金智媛、劉亦菲直接小一圈，比例精緻到太誇張

▲安海瑟薇高級小臉衝上討論熱搜。（圖／取自寶格麗小紅書、maisonvalentino IG）

真正讓人停住的還是那張合照，站在其他藝人旁邊，她的臉明顯小一圈，但關鍵不是單純尺寸，而是比例分佈非常乾淨，額頭、顴骨到下巴幾乎沒有多餘延伸，五官集中卻不擁擠，整體看起來就是一種很俐落的視覺感。當其他人靠妝髮撐氣場時，她幾乎是用「臉型本身」在撐畫面。

一張照片看懂安海瑟薇臉有多小！同框金智媛、劉亦菲直接小一圈，比例精緻到太誇張

▲安海瑟薇（圖／取自寶格麗小紅書）

其實這種小臉優勢早就被討論過！過去她和林志玲同框時就曾被網友瘋傳，兩人本來都是比例很好的代表，但放在同一畫面裡，安海瑟薇的臉型還是更精緻一圈，也因此被不少人認為是西方臉型中的巴掌臉極限。這次寶格麗紅毯只是再次驗證，當骨相條件夠好、造型又選對時，小臉不只是小，而是一種會主動吸引視線的存在。

一張照片看懂安海瑟薇臉有多小！同框金智媛、劉亦菲直接小一圈，比例精緻到太誇張

▲安海瑟薇與林志玲同框。（圖／取自林志玲小紅書）

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關鍵字：

周刊王, 安海瑟薇

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