包開箱／Valextra不敗款Iside迎新成員！Editor極簡加長大容量、Tin迷你更精緻

記者鮑璿安／ 專題報導

在極簡風格持續領先的當下，義大利品牌Valextra始終維持一種冷靜而克制的設計語言，早在2011年誕生的Iside包款至今仍是不敗之選，15年後，Iside家族終於迎來全新進化，回應當代女性的生活節奏，推出全新成員Iside Editor與Iside Tin，分別從「容量」與「比例」切入，重新詮釋這款標誌性包型！

Iside以建築為靈感的梯形輪廓、俐落翻蓋與幾何鎖扣為一大象徵，不依賴醒目的Logo，加上品牌標誌性的黑色Costa手工油邊，勾勒出如同微型建築般的結構感，成為Valextra最具代表性的經典之一。





▲ Valextra Iside Editor可以說是這一季最具指標性的作品，包身比例被拉長，線條向水平方向延展 。（圖／品牌提供）

Iside Editor可以說是這一季最具指標性的作品，包身比例被拉長，線條向水平方向延展，能夠輕鬆收納A4文件、雜誌甚至小型筆電，卻依然維持俐落外型，不顯厚重。結構上，Iside Editor融合了Iside的建築輪廓與Milano系列的柔軟語言，側邊略帶鬆弛曲線，使整體更貼近身體線條，無論手提、肩背或自然夾於手臂，都呈現一種不費力的優雅。在材質選擇上，也推出Senso Nubuck麂皮版本，以霧面觸感帶出更隨性自然的風格，使同一款包能在不同生活情境中轉換氣質。





▲side Tin則是將經典濃縮至更精緻的比例，整體輪廓延續標誌性的梯形與翻蓋設計，但尺寸更小巧、線條更收斂 。（圖／品牌提供）

相較之下，Iside Tin則是將經典濃縮至更精緻的比例，整體輪廓延續標誌性的梯形與翻蓋設計，但尺寸更小巧、線條更收斂，呈現出乾淨而俐落的視覺效果。中央幾何金屬鎖扣依舊是焦點，低調卻具有存在感，而Millepunte小牛皮在光影下呈現細膩層次，使極簡設計不顯單薄。Iside Tin同樣具備靈活的使用方式，搭配可拆式肩背帶，可手提亦可斜背，在正式與日常之間自由切換。色彩上則延續品牌一貫的低飽和美學，從羊皮紙白、撒哈拉色到冰川藍與酒紅，每一種色調都帶有溫潤而內斂的質感，使包款更容易融入不同穿搭風格。

這也不難發現Valextra的設計邏輯正在悄悄轉變，不再只是強調結構本身，而是以更大的容量、更輕盈的比例、更靈活的使用方式，同時維持品牌一貫的極簡美學。這也正呼應當前精品市場的趨勢轉向，消費者不再追求誇張標誌，而是偏好能長期使用、風格耐看的設計。

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FENDI Way 包隨著肢體擺動呈現自然弧度，柔軟皮革在燈光下反射輕霧般光澤，包口微微展開時露出的亮色麂皮內裡更是令人眼睛一亮，低調外表下藏著令人愉悅的細節，正是 FENDI 一貫的幽默與奢華方式。材質上，Way 包延續品牌對高級工藝的堅持，皮革外層搭配麂皮內裡的撞色組合，如焦糖、青蘋果綠、鴿灰、電光藍等搭配，展現出優雅中帶著反差亮點的魅力；而麂皮外身版本則以亮粉或土耳其藍呈現更強烈的視覺效果，柔軟手感在觸碰瞬間就能感受到工坊級的細膩。