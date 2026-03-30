張凌赫、田曦薇《逐玉》10甜寵金句：若你留下來，我殺豬養你

記者鮑璿安／綜合報導

張凌赫、田曦薇主演的古裝愛情劇《逐玉》自開播以來熱度狂飆，改編自人氣小說《一只團子來襲》，劇中兩人從「落難侯爺」到「殺豬女」的反差組合火花十足，不只CP感爆棚，甜中帶虐的金句更讓劇迷集體淪陷，以下就來盤點劇中令人印象深刻的台詞，看看哪一句讓你最有感。





▲張凌赫、田曦薇主演的古裝愛情劇《逐玉》自開播以來熱度狂飆。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）



1. 直到方才，他轉過頭朝我看過來，院子裡靜悄悄的，那一刻雪花飄著都像輕了好些，連吹過來的風，都軟乎乎的不刮人了。



2. 原來人真正高興起來，心裡是會響的，就像守著烤火時，火柴噼里啪啦的輕響，細碎又暖和。



3. 你曾經說，我這塊璞玉就算刻上名字也不屬於你，但我現在才知曉，你才是那塊玉。



4. 但我不想靠任何人來提升自己的身分，我雖只是林安的殺豬女，但靠自己的雙手能養活自己，也能養活妹妹。我不覺得自己的身分有什麼上不了臺面的，但若是他嫌棄，那便隨他吧。



5. 若你留下來，我殺豬養你。



6. 我不怕死，只怕我死了沒人護妳。



7. 我喜歡你，但我不能餘生都依賴你，這樣的話便不是我了。



8. 兒在戰場十餘年了，從不覺得自己還活著，至她，方覺人生值得。



9. 她很好，大家宗婦的身分怕是要困住她，但我只想看到她，如野草般肆意生長的樣子。



10. 我要是死了，妳帶著樊長寧隨便找個落腳點，開滷肉鋪也好，蓋個豬棚養豬也好，將來找個你喜歡的文弱書生生兒育女，但只要我還活著，這輩子妳都是我的人。