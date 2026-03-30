「越累越想吃」不是你失控！5招改善情緒性暴食

▲不少人加班後都想要大吃一頓來做結尾。（圖／AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／台北報導

有時候不是餓，而是今天太累、太煩，於是下意識打開零食。很多人都經歷過這種「用吃來撐過情緒」的時刻。與其硬撐或自責，不如用更貼近生活的方式，一步步把節奏拉回來。

Step 1：學會停一下，聽懂身體還是情緒在說話

當你突然很想吃某樣東西時，不用急著行動，可以先讓自己慢下來幾秒鐘。觀察一下這個「想吃」的念頭是怎麼來的？是肚子太餓、任何食物都可以，還是腦中已經鎖定某個食物？這個短暫的辨識，其實是在幫你把「需要能量」和「需要安慰」分開，久了會更容易抓到自己的狀態。

Step 2：把「立刻吃」換成「等一下再決定」

很多暴食都是一瞬間的決定，因此不需要強迫自己完全禁止，而是練習延後。當衝動出現時，可以告訴自己：「我等等再吃。」這段時間不需要做什麼很有生產力的事，只要讓自己轉換一下場景，例如離開座位、看看窗外或滑個輕鬆內容。多給幾分鐘，往往就能讓衝動降低一點。

Step 3：讓選擇變得更輕鬆，而不是更極端

與其把自己逼到「只能忍」或「直接失控」，不如在中間找一個平衡點。日常可以準備一些相對清爽的食物，例如帶點甜味的水果、口感有滿足感的小點，這樣既沒有剝奪感，也能慢慢降低一次吃過量的機會。

Step 4：看見自己的習慣，比改變更重要

很多情緒性進食其實都有固定場景，例如忙完工作後的放鬆時刻、或是滑手機時不自覺一直吃。你可以簡單記下幾次發生的時間與當下心情，不需要很詳細，只要讓自己意識到「原來我都是在這個時候特別容易想吃」。當模式被看見，改變才有機會發生。

Step 5：讓紓壓不只剩下「吃」這個選項

吃東西確實是一種快速的安慰，但如果生活中只有這一種出口，就容易過度依賴。可以慢慢替自己增加其他選擇，例如短時間散步、沖個熱水、聽熟悉的歌，或做一件不用動腦的小事。這些看似不起眼的行動，其實是在幫情緒找到不同的出口。