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饕客的小籠包口袋名單！每間都令人驚豔不已　韓星來台必吃

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文／MENU美食誌

一直都是台灣之光的小籠包，絕對是觀光客來台必吃的小吃，在地人才知道的CP值湯包店，還不快收藏起來！

杭州小籠湯包 民生東路店
台北市松山區

曾榮獲米其林必比登推薦餐廳的杭州小籠湯包，主打中式料理和高品質的小籠湯包，推薦絲瓜蝦仁湯包、小籠湯包、花素蒸餃、南瓜鮮魚餃、三鮮鍋貼。

▲小籠包 。（圖／美食誌提供）

▲州小籠湯包。（圖／美食客Lin提供）

古北饕Goodbeitao_旗艦店
台北市中正區

堅持18摺完美比例的古北饕旗艦店，最招牌的是松露小籠湯包，另外有預訂菜，需提早三天預訂，推薦這不是豬血糕、小籠湯包、北饕擔擔麵、紅油抄手。

▲小籠包 。（圖／美食誌提供）

▲堅持18摺完美比例的古北饕旗艦店。（圖／美食客TOP炫提供）

盛園絲瓜小籠湯包
台北市大安區

隱藏在巷弄間的盛園絲瓜小籠湯包，是中正紀念堂旁的排隊美食，推薦上海小籠湯包、絲瓜小籠湯包、牛肉捲餅、蒸高麗菜、紅豆鍋餅和麻辣鴨血細粉。

▲小籠包 。（圖／美食誌提供）

▲盛園絲瓜小籠湯包。（圖／美食客語雨提供）

點水樓大直店
台北市中山區

曾榮獲米其林必比登五顆星餐廳推薦，主打江南料理，並且融入廣東烤鴨與港式點心，推薦七彩小籠包、酸辣龍膽石斑海鮮鍋、鎮江肴肉和芋泥香酥鴨。

▲小籠包 。（圖／美食誌提供）

▲點水樓小籠包。（圖／美食客Zivtor提供）

濟南鮮湯包
台北市大安區

號稱有全台北最好吃的東坡肉，是許多日本遊客和藝人指名必訪餐廳，推薦蟹黃圓籠湯包、招牌東坡肉、絲瓜蝦仁湯包、辣椒香干小魚和吻仔魚炒飯。

▲小籠包 。（圖／美食誌提供）

▲濟南鮮湯包。（圖／美食客A-Ju提供）

福鼎湯包店
台北市文山區

主打湯包、蒸餃，提供麵食、餅類、包子、甜品、各式小菜和飲品，餐點皆為現點現做，推薦絲瓜蝦仁湯包、蝦仁蒸餃、油豆腐細粉、小籠湯包和酸辣湯。

▲小籠包 。（圖／美食誌提供）

▲福鼎湯包店。（圖／美食客曾小祺提供）

延伸閱讀

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※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

美食誌, 小籠包

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