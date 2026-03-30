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不只變美！juliArt做環保、資生堂挺女性，美妝品牌影響力再升級

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記者曾怡嘉／綜合報導

3月國際女人節、4月地球月接力登場，美妝品牌不只推新品，也將社會議題與永續納入行動，從支持女性再就業到偏鄉巡迴計畫，讓「美」延伸出更多實際影響力。

#資生堂響應國際女人節，推女性再就業支持行動

▲▼美妝公益。（圖／品牌提供）

每年3月，資生堂集團皆響應國際女人節，透過多元活動為女性發聲。今年台灣資生堂集團首度舉辦「BLOOM AGAIN為自己發光」專題講座，攜手勵馨基金會，共同關注二度就業女性議題，期望成為支持女性重啟職涯的助力。

▲▼美妝公益。（圖／品牌提供）

未來台灣資生堂集團也將持續與勵馨基金會合作，規劃「美力服務」，預計每季推動相關支持內容，協助女性重返職場。同時攜手NARS提供100位免費「專業彩妝教學服務」名額，透過社工媒合，將資源提供給準備再就業的女性，協助建立自信與外在形象。

#JuliArt推地球月計畫，從包裝到公益全面啟動

▲▼美妝公益。（圖／品牌提供）

juliArt覺亞地球月計畫開跑，今年以「包裝減量」與「循環再生」為核心，針對高階頭皮養護系列導入輕量外盒設計，降低包材使用。同時結合明星產品「My juliArt Helix 3in1 洗髮沐浴露」，攜手台灣玩具圖書館協會推出公益捐贈計畫，將產品與循環再利用理念串聯，延伸至社會層面。

▲▼美妝公益。（圖／品牌提供）

My juliArt Helix 3in1 洗髮沐浴露同步推出全新香調「雨中花影」，以薰衣草與橙花揭開清新前調，中調揉合玫瑰與黑醋栗的花果香氣，尾韻則以癒創木與向日葵收束，呈現如雨後空氣般清新又柔和的氣息。

4月1日至5月20日，凡購買My juliArt Helix 3in1 洗髮沐浴露1000 mL指定香調任選兩瓶，即贈同款產品乙瓶。品牌並承諾每售出一瓶，提撥5%產品銷售收入予台灣玩具圖書館協會，支持行動玩具車偏鄉巡迴計畫，透過玩具修復與再利用，延續物資價值。
 

關鍵字：

女性就業, 美妝新品, 地球月, 公益活動, 永續包裝

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