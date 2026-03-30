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會想選哪種水果毒白雪公主？測驗你是不是壞心眼

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記者李薇／台北報導

每個人的心裡都會有陰暗面，但不見得是一個本質很壞的人，有些時候甚至是因為被周遭的人事物逼到忍無可忍，才會出現不好的念頭，以下這個心理測驗不妨來試試看，了解你真正的壞是壞在哪裡？

Q：如果你是壞心眼的巫婆，想要毒死白雪公主，你會選擇以下哪一種的水果？

▲▼ 。（圖／AI）

▲（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）

A.香蕉

B.水蜜桃

C.葡萄

D.芭樂

E.紅蘋果

A.香蕉

這類型的壞帶有讓人不寒而慄的特質，你擅長觀察情勢，耐心等待最合適的時機出手，一旦機會成熟，便會精準行動，給對方沉重打擊，而且從來不輕易暴露意圖，只要出手就是具有決定性的瞬間。

B.水蜜桃

你的「壞」偏向讓人覺得有點煩，但不至於嚴重，多半是透過私下抱怨或碎念來表達不滿，你可能會在背後碎碎念，但也就是僅止於嘴上說說，是用語言發洩情緒的類型。

C.葡萄

你的使壞方式其實很容易被看穿，常表現在小心機或無傷大雅的惡作劇上，整體來說手法略顯單純，不太具備真正傷害他人的能力，更像是一種幼稚的小動作，來表現心裡的不滿。

D.芭樂

這類型的壞容易讓人反感，甚至產生排斥情緒，你可能會因為情感或慾望而做出較衝動的決定，甚至跨越界線，例如：介入他人關係或破壞既有的感情連結。

E.紅蘋果

你的使壞方式屬於情緒一旦爆發就會讓人難以招架的類型，當忍耐到極限時，你可能會展現出極端冷靜，甚至無情的一面，行動果斷且氣場強烈，讓人不敢輕易招惹。

關鍵字：

心理測驗, 占卜, 心測

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