苗栗六間寶藏咖啡廳收進口袋中　推薦紅豆銅鑼燒、巴斯克起司蛋糕

文／MENU美食誌

隨著四季變換，苗栗有著不同風情，如此文青的小鎮，當然有各種特色咖啡廳，快來細細品嚐苗栗的美吧！

Mountaintown Coffee Roasters

苗栗縣苗栗市

由老宅改建為復古風格的咖啡廳，空間氛圍到咖啡甜點都相當不錯，推薦美祿恐龍、穀片布丁、巴斯克起司蛋糕、肉桂捲、手沖冰咖啡和台茶十八號。

▲巴斯克起司蛋糕。（圖／美食客曾小祺提供）

三丘景觀餐廳 3 Hills café

苗栗縣/三義鄉

座落在鐵道旁的森林小屋，療癒帶文青風格設計，佔地空間相當寬敞，菜單品項很豐富，推薦提拉米蘇可頌、紅酒燉牛肉藜麥飯、火烤雞腿白醬義大利麵。

▲三丘景觀餐廳 3 Hills café。（圖／美食客吃貨小肥仔提供）



重成商號

苗栗縣後龍鎮

隱藏在傳統柑仔店二樓的咖啡館，保留老宅的花磚元素與古物佈置，販售手工蛋糕和各式飲品，推薦紫心地瓜慕斯、芝麻蜂蜜牛奶、花生高梨乳酪、白乳酪草莓派。

▲隱藏在傳統柑仔店二樓的咖啡館。（圖／美食客melodylai1104提供）

雙峰草堂

苗栗縣銅鑼鄉

整體空間營造走日式風格，主打手工現做銅鑼燒，超過10種口味可選擇，不定時也會研發推出新口味，推薦經典紅豆銅鑼燒、夸克百香芒果、香檸乳酪、抺茶乳酪。

▲雙峰草堂。（圖／美食客Tammy Chou提供）

Route 3

苗栗縣大湖鄉

工業風格帶有濃厚的復古美式風情，提供燉飯、漢堡、奶昔、啤酒、咖啡、鬆餅與炸物，推薦起司熔岩花生牛肉堡、瘋狂綜合炸物拼盤、美式肉醬熱狗堡。

▲Route 3。（圖／美食客豆²｜台中美食提供）

鹿角cafe

苗栗縣三義鄉

座落於三義的不遠山莊裡，由廢棄巴士改造成森林系景觀咖啡廳，提供咖啡、氣泡飲、茶、炸物、鬆餅，推薦巧克力鬆餅、炸物拼盤 、草莓脆片鮮奶油。

▲鹿角cafe。（圖／美食客豆²｜台中美食提供）



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