中山站美食清單照著吃！牡蠣拉麵一開店就排隊、開心果冰淇淋來打卡

文／MENU美食誌

中山站早就不只是台北人的日常覓食地，而是連觀光客都會專程朝聖的美食熱區。從街邊小店到人氣名店，幾乎每一間都有排隊人潮。這篇幫你一次整理出六間中山最值得吃的口袋名單，照著吃就對了。

二屋 牡蠣拉麵專門店

大同區赤峰街35巷11號

牡蠣拉麵湯頭滿滿的精華，入口後飽滿多汁牡蠣濃郁鮮味直接散發，生牡蠣搭配一旁所附的檸檬，略帶酸味的清檸香將牡蠣的鮮甜味完美帶出，超好吃。另外內用可免費續拉麵，可以選一球或是半球。如果擔心牡蠣系列拉麵口味太重，店內也有清爽系列像是雞貝拉麵可以點餐。

▲牡蠣拉麵。（圖／美食客科科提供）

八時神仙草 中山店

中山區中山北路一段135巷5號

品牌創立於台中逢甲。這次來到台北中山店，店內走工業質感風格，座位寬敞明亮。內用每人低消一個品項，推薦芝麻糰子仙草雪花盛盤，自製仙草冰口感特別，還可以吃到些許仙草乾一絲一絲口感，搭配綿密帶有顆粒感紅豆及上方鋪上三顆芝麻糰子，整體清甜消暑不膩口。旁邊還有附一小碗店家自製Q彈芋圓地瓜圓白粉圓。

▲芝麻糰子仙草雪花盛盤。（圖／美食客莉莉吃起來提供)

PAI PAI CANNOLI

大同區赤峰街17巷5號

位在中山赤峰街上，外觀利用紅色與綠色為基底，在一排的民宅裡格外顯眼。口味很多都很特別，必點人氣招牌開心果口味，甜筒本身的脆度不錯，滿滿的開心果讓你在嘴裡不斷咀嚼，有別於一般冰淇淋軟綿的口感，搭配鮮奶油與糖漬紅櫻桃讓整體的口感更有層次，開心果控必衝。

▲PAI PAI CANNOLI。（圖／美食客逆媳提供）

螺獅福

大同區赤峰街14 – 1號

位在中山赤峰街上的人氣平價螺螄粉，平日晚餐來吃要稍微排隊下，翻桌速度蠻快的。超推他們的經典螺螄粉，辣度是黃金比例的小酸小辣，就算不太吃辣也可以接受的涮嘴程度，而且還可以加價加料！超推香酥炸蛋，會吸附滿滿湯汁。以及Q彈無骨煙燻鳳爪。

▲螺獅福。（圖／美食客莉莉吃起來提供）



L’Unicorno Gelato 義式手工冰淇淋

中山區新生北路三段68巷5號

台北中山質感歐風手工Gelato ！平日是不限時咖啡廳，驚人的好吃。義式冰淇淋挖很大球，每日口味不同。內用低消每人$200。

▲L’Unicorno Gelato 義式手工冰淇淋。（圖／美食客莉莉吃起來提供）



阿薄郎台式小酒館

中山區南京西路7號2樓

主打煎餃的小居酒屋！很餓的話必點大滿足拼盤，有20顆豬肉高麗菜餃子。個人很推薦餃子三兄弟，可以一次吃到三種口味的餃子。還有18公分草蝦煎餃，裡面包一整尾草蝦。除了餃子也有賣其他居酒屋料理，滷味、滷肉飯、炸物、烤物等，都很好吃。生意很好，建議先訂位。

▲阿薄郎台式小酒館。（圖／美食客莉莉吃起來提供）



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