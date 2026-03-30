你可能每天都在傷臉！5個「假保養」行為一次改掉

▲錯誤的方法讓保養只是做心酸。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

保養做很多，但膚況卻沒有變好，甚至更不穩？問題往往不在產品，而是日常習慣。那些你以為「很加分」的動作，長期下來反而可能讓肌膚壓力更大。

#錯誤1：洗太乾淨，反而讓皮膚更容易出油

不少人追求洗完臉的清爽感，甚至一天洗臉超過兩次，但過度清潔會帶走原本該保留的油脂，讓肌膚進入「缺水警報」，反而分泌更多油來補償，久了就會出現外油內乾的狀況。建議維持早晚各一次清潔，選擇溫和型產品，若洗完臉如果有明顯緊繃感，通常代表清潔力過強，需要汰換。

錯誤2：太常去角質，讓肌膚防禦力下降

角質本來就是正常新陳代謝的週期，不少人誤以為去角質能讓肌膚變細緻，但過度頻繁會讓角質層變薄，肌膚更容易受到刺激，甚至出現泛紅或刺痛。建議依膚質調整頻率，當肌膚不穩時應暫停去角質類產品。

▲保養應該化繁為簡。（圖／Unsplash）

錯誤3：保養步驟過多，反而讓肌膚「消化不良」

看到很多保養流程就全套跟上，但肌膚吸收其實有限，過多產品疊加可能造成悶感，甚至長出粉刺或小顆粒。保養應該化繁為簡，精簡保養流程，留下真正有感的產品，記得穩定肌膚比堆疊更重要。



錯誤4：頻繁更換保養品，讓肌膚一直適應不了

有些人習慣看到新產品就換，或是還沒用完就改用別的，導致肌膚一直處於「適應期」，反而更容易出現不穩、冒痘或敏感。當更換保養品時，請至少給予2–4周觀察期，再評估是否適合，建議不要同時更換多項產品，避免無法判斷原因。

錯誤5：忽略防曬，讓前面保養效果打折

再多保濕、美白或修護，如果沒有做好防曬，肌膚仍會持續受到紫外線影響，導致暗沉與老化問題反覆出現，建議應養成無論什麼季節都要在白天塗抹防曬的習慣，若長時間在戶外，適時補擦也很重要。

