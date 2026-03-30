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粉絲敲碗超久、第一支花果香！絕不會出錯的必收質感香水

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記者李薇／台北報導、攝影

近年雖然木質香調蔚為流行，但是基礎的花果香氣依然廣受香迷喜愛，可以說是接受度最高、最好入門的氣味，有別於美食調的甜、花香調的柔，花果香調兼具可愛與溫柔感，更是不分時節、年齡都能夠輕鬆上身穿搭的香氣；最近就有多款質感花果香單品推出，讓人一聞就有療癒好心情。

＃YSL 自由不羈沁心之果香水，50ml、售價4950元

YSL,Acqua di Parma,香水,香氛,果香,。（圖／記者李薇攝）

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YSL向來可以說是性感的代名詞，旗下自由不羈香氛系列更是主打女性自由個性的態度，多以花香來呈現女人魅力，2026年終於首度推出第一支果香「自由不羈沁心之果香水」，延續此系列的經典橙花與薰衣草結構，在前調加入沁甜多汁的覆盆莓，中調包裹細緻椰奶氣息，尾韻透過香草、琥珀帶出溫潤層次，展現女人多種樣貌的極致魅力。

YSL,Acqua di Parma,香水,香氛,果香,。（圖／記者李薇攝）

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慶祝這次新香氣的登場，以熱賣情挑誘光水唇膏發表#219沁心之果限量色選，將香氣中呈現的莓紅果香靈魂延伸至雙唇，具有光澤感的紅潤色調，宛如香氣帶來的多汁水感，立刻能讓雙唇立體飽滿，盡顯誘人姿態；帶走全新50ml香水與唇膏，還可以獲得自由不羈沁心之果迷你蠟燭以及YSL精品化妝鏡，絕對是珍藏好時機。

YSL,Acqua di Parma,香水,香氛,果香,。（圖／記者李薇攝）

＃Acqua di Parma 早安奇遇淡香精，100ml、售價11800元

Acqua di Parma去年登場的早安淡香精是一支不走常規路的作品，最早是調香師想將義式生活美學融入日常，因此為居家擴香、香氛蠟燭打造出「早安」的香氣，沒想到因此一炮而紅，粉絲紛紛敲碗想要香水，才終於在2025年重新調製之後亮相，2026年春季更是將此系列更精緻細分，把每個日常時刻都能是幸福的點滴概念，設計出5支淡香精。

YSL,Acqua di Parma,香水,香氛,果香,。（圖／記者李薇攝）

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其中，早安奇遇淡香精描寫了將人生中不期而遇的小驚喜，就像是電影《阿甘正傳》中曾說的「生命就像一盒巧克力，你永遠也不會知道你將拿到什麼。」透過烘烤小麥、義大利青橘、西西里檸檬的香氣層層堆疊，展現出清新果香之中的甜蜜氛圍，而且一點都不膩口，充滿活力氛圍。

YSL,Acqua di Parma,香水,香氛,果香,。（圖／記者李薇攝）

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▲早安系列5支淡香精同步推出袖珍禮盒組，5x10ml，售價7500元

YSL,Acqua di Parma,香水,香氛,果香,。（圖／記者李薇攝）

YSL,Acqua di Parma,香水,香氛,果香,。（圖／記者李薇攝）

▲即日起臨櫃試香就可以獲得精美明信片，噴上香水即刻顯現義式生活美學意境。

關鍵字：

YSL, Acqua di Parma, 香水, 香氛, 果香

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