吃蛋糕也不一定會胖！營養師教你3個小技巧減少負擔

▲消費者普遍喜愛的巧克力蛋糕，熱量其實不低。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

想吃蛋糕卻又怕變胖，是很多人的日常拉扯。營養師孫語霙分享，其實與其完全禁止，不如用對方法吃，反而更容易長期維持。掌握3個小原則，就能在享受甜點的同時，把負擔降到最低。

#選擇「相對輕盈」的蛋糕類型

不是所有蛋糕熱量都一樣，口感越濃郁、油脂越高的品項，通常熱量也會更高。孫語霙以星巴克蛋糕為例，像是戚風蛋糕或輕乳酪類型，整體配方較清爽，負擔相對較低；而重乳酪、巧克力熔岩等，則因為含有較多奶油與糖分，熱量自然會提高。選擇時稍微留意種類，就能在不犧牲滿足感的情況下，減少攝取壓力。



#用「份量與替代」平衡一天的攝取

與其把蛋糕當成額外加上去的熱量，不如把它當成一天飲食的一部分。如果今天吃了一塊蛋糕，可以適度調整其他餐的份量，例如減少精緻澱粉或高油食物，讓整體攝取維持在相對平衡的狀態。這樣的概念重點在於「調整」，而不是極端補償。



#專心吃，反而比較不會吃過量

很多人一邊滑手機、一邊吃甜點，不知不覺就吃完，滿足感卻很低。試著在吃蛋糕時放慢速度，專心感受口感與味道，反而更容易有「已經吃過、很滿足」的感覺。當心理被滿足，後續再想找其他食物的機率也會降低。

