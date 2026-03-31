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做7件事輕鬆轉變心情　給總是打不起精神的人

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▲▼照鏡子,笑容,女生,穿搭。（圖／免費圖庫pexels）

▲總是打不起精神？試試看用7件事改變。（圖／unsplash、pixabay、pexels

記者蔡惠如／綜合報導

在現代緊湊的生活中，有許多人面臨心情沮喪、倦怠厭世、工作撞牆期，導致思想灰暗，不知要如何提升自己，對此生涯建議專家表示，以一個星期為單位，每天做一件以下清單的事項，可以大幅改善心情與個人生活，若你對沮喪的狀態困擾很久，不妨試試看。

幫個5分鐘小忙
幫忙的定義類似「給予好事」，無論對象是同事、鄰居或親友皆可，包括幫忙買午餐、為朋友找租屋資料、甚至是引介朋友給需要的人之類，重點是要以「不求回報」的心態去做，而且善意也會隨之散布，擴大成更廣的美好。

▲裝死,職場生存法則,職場,辦公室。（圖／pixabay）

▲幫個小忙，讓善意傳染。（圖／unsplash）

向5個人表達感激
列出家庭、工作上想說謝謝的5個人，對他們表達這份感激之情，並謝謝他的貢獻，無論是使用電子郵件、便條紙或通訊軟體，在這個傳遞訊息隨手可做的時代，就讓這些訊息內容變得更有意義一點。

▲頭髮,女性,秀髮,長髮。（圖／unsplash）

花半小時與值得學習的人相處
人的觀念與舉動是會互相感染的，跟人生中值得學習的對象交談，說不定可以激發更多想法，別談些瑣事，可以說說一些觀念上或心靈上有趣的題目，很容易會得到令人興奮的新看法。

▲職場,女性,姐妹,示意圖。（圖／翻攝unsplash）

▲花半小時與尊敬的人相處，聽聽他的觀念。（圖／unsplash）

分享金錢
這不是說要把財產全部拿出來貢獻，而是透過一個物質的分享，得到一段快樂的片刻，像是買2張音樂廳的票邀請朋友一起欣賞，或是辦場小聚會，將家中的電玩拿出來大家同樂，一同做一件大家都感到快樂的事。

表達善意
如果你伶牙俐齒、常說一些挖苦別人的話，建議在這天改變風格，收起你的尖銳，以表達善意為第一優先，可以真心稱讚同事的服裝，或說她今天很美，試著努力讓別人覺得「你今天心情很好，表現的態度很友善」，當然如果你平常態度溫和，也可以試著這麼做。

▲裝死,職場生存法則,職場,辦公室。（圖／pixabay）

▲表達善意讓同事一天都心情好，氣氛也會跟著改善。（圖／unsplash）

學習聆聽
多半的人都急於表達自己的意見，在這天請你「學習聆聽」，先讓對方把話說完（無論他的內容是什麼），然後等待1、2秒鐘再回應，整體的氣氛會變得很輕鬆，不會像是想要快速結束對話，此外也請你真正練習聽進去對方要表達什麼，而不是做出樣子而已。

▲女性,失戀,男性,兩性,示意圖。（圖／unsplash）

▲學習「聆聽」這件事，讓自己更有耐心。（圖／unsplash）

把自己的目標變崇高
不定時提醒自己，人生不只僅有工作、賺錢過舒適的生活、或者跟別人比職位薪水讓自己有面子，這樣做會重複你之前的沮喪，應該要將人生目標變得更加崇高，我的工作能為哪些人帶來幸福？有什麼樣的好事，會因我做的事而發生？

關鍵字：

心情提升, 改善沮喪, 生活習慣, 工作倦怠, 善意分享

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