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RICHARD MILLE彩色陶瓷錶迎華美終章　幾何圖案洋溢活力氣息

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▲▼RM AD 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM 07-01彩色陶瓷系列粉藍色錶款。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

瑞士頂級腕錶品牌RICHARD MILLE自2021年展開色彩之旅，打造亮眼繽紛的RM 07-01彩色陶瓷系列腕錶，今年迎來華麗最終章，以充滿創作活力的1980年代為靈感，將當年崇尚自由突破、大膽撞色、善用先鋒材質的精髓濃縮於精密錶款之中，發表粉紅色、粉紫色和粉藍色陶瓷三款新錶，每款全球限量發行50只。

▲▼RM AD 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM 07-01彩色陶瓷系列粉紫色錶款。

▲▼RM AD 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM 07-01彩色陶瓷系列粉紫色款則上演鑽石、橙色藍寶石與紅寶石之間的絢爛對話。

RICHARD MILLE於2021年與2023年推出RM 07-01彩色陶瓷系列腕錶，品牌創意與研發總監Cécile Guenat表示：「此系列腕錶以鮮活色彩與材質碰撞為巧思，塑造獨樹一幟、顛覆常規的視覺符號。」當中蘊含品牌非凡工藝，尤其在硬度極高的陶瓷材質上鑲嵌寶石是一大挑戰，技師需先進行精準的預鑽刻紋，再由手工完成金質鑲爪與寶石的鑲嵌工作，為錶款增添耀眼光彩。

三款RM 07-01彩色陶瓷系列新作分別展現不同的色彩主題：粉紅色款交織鑽石與黃色、藍色藍寶石；粉藍色款搭配粉色藍寶石與沙弗萊石；粉紫色款則呈現鑽石、橙色藍寶石與紅寶石的視覺盛宴。白金中層錶殼經拋光與緞面打磨，與鑲嵌寶石相互輝映。

▲▼RM AD 。（圖／公關照）

▲珠寶鑲嵌師悉心鑲嵌美鑽，為RICHARD MILLE RM 07-01彩色陶瓷系列腕錶增添光彩。

▲▼RM AD 。（圖／公關照）

▲鑒於錶殼材質的高硬度，於RICHARD MILLE RM 07-01彩色陶瓷系列腕錶錶圈鑲嵌寶石極具挑戰。

面盤設計亦是RM 07-01彩色陶瓷系列腕錶的亮點所在，融合了灰色PVD 鍍層紅金、雷射切割橡膠嵌飾、嵌於白金嵌槽之中的鑲鑽組件與手工璣鏤刻花工藝，其中璣鏤紋飾由匠師操作手工車床，以毫米級的恆定壓力精雕細琢而成，展現RICHARD MILLE對傳統裝飾工藝的極致追求。

▲▼RM AD 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM 07-01彩色陶瓷系列腕錶的璣鏤紋飾由手工車床精雕細琢。

▲▼RM AD 。（圖／公關照）

▲面盤幾何圖案融合彩色陶瓷細節、雷射切割橡膠與鑲鑽組件。

新款RM 07-01彩色陶瓷系列腕錶，搭載RICHARD MILLE自製CRMA2自動上鍊機芯，機芯採用五級鈦合金底板與橋板，並經電漿處理提升視覺張力，配置高速旋轉發條盒，提供約50小時動力儲存，並搭載K金打造的可變幾何結構自動盤。鏤空設計不僅展現精密結構之美，更體現 RICHARD MILLE 在美學表達與製錶技術上的創作魄力。

▲▼RM AD 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM 07-01彩色陶瓷系列粉色款。

▲▼RM AD 。（圖／公關照）

▲錶背可欣賞RICHARD MILLE自製CRMA2自動上鍊機芯。

關鍵字：

RICHARD MILLE

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