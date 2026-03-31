減肥卡關不是你不努力！專家都在講的「荷爾蒙飲食法」一次看懂

▲體重卡關有時可能和體內的荷爾蒙有關。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

明明飲食沒有特別失控，體重卻卡關、甚至情緒起伏大、容易疲倦？營養師高敏敏指出，問題可能不只在熱量，而是與體內荷爾蒙平衡有關，這時候不妨試試近年受到關注的「荷爾蒙飲食法」，強調透過日常飲食調整，幫助身體回到穩定節奏。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

什麼是荷爾蒙飲食法呢？其實荷爾蒙飲食法並不是單一菜單，而是一種以「調整內分泌」為核心的飲食概念。透過食物選擇與進食方式，影響體內荷爾蒙運作，進而改善新陳代謝、體重管理、情緒與整體健康狀態。

#穩定血糖，避免暴起暴落

優先選擇低GI食物，如全穀類、蔬菜與豆類，減少精製糖與含糖飲料攝取；進食順序可從蔬菜→蛋白質→澱粉開始。

三餐要定時，避免長時間空腹或暴食，若血糖波動過大，可能影響胰島素與壓力荷爾蒙，進而增加脂肪囤積。

#支持女性荷爾蒙平衡

日常可攝取十字花科蔬菜（如花椰菜、高麗菜），幫助體內雌激素代謝；適量補充含植物性雌激素的食物，如黃豆製品。建議平均分配於每日餐食中，不需集中大量攝取，每個人因不同體質與生理階段（如經期、更年期）需求不同，建議依自身狀況調整。

#降低發炎，穩定壓力荷爾蒙

平時減少加工食品、油炸物與反式脂肪攝取，增加富含Omega-3脂肪酸食物（如魚類、堅果），不只是飲食，睡眠也會影響壓力荷爾蒙，需要搭配生活作息一起調整。



#調整食慾相關荷爾蒙

每餐攝取足夠蛋白質與膳食纖維（如雞蛋、豆腐、蔬菜），提升飽足感，避免精緻澱粉為主的飲食。營養師高敏敏強調，早餐尤其重要，有助穩定一整天食慾，也提醒過度節食反而可能干擾瘦體素與飢餓素，導致更容易暴食。