趙麗穎38歲撐起千禧風短髮　靠改變「飲食結構」長期維持優雅體態

▲趙麗穎以新髮型短髮亮相。（圖／取自趙麗穎微博，下同）

圖文／CTWANT

久未更新社交平台的趙麗穎，日前一出手便震撼全網，在造型上大膽突破，以一頭層次分明的「Y2K千禧風短髮」搭配齊瀏海亮相，搭配純白連身裙與簡約項鍊，乾淨俐落又不失氣質。穎寶本人對新髮型十分喜愛，完全看不出來38歲。但是想要撐起這種俏麗感短髮又不能顯老氣，除了髮質管理，「體態的輕盈度」才是關鍵。來看看趙麗穎長期維持優雅體態的「佛系瘦身法」都有哪些？

趙麗穎減肥法：用清湯與低卡食物預建「飽足屏障」

為了守護代謝力，趙麗穎非常反對極端節食，因為餓肚子反而會讓代謝崩潰。她分享自己在減肥期間會徹底改變吃飯順序：餐前一定先喝一碗溫潤的清湯，接著攝取大量低熱量食物。這種方式能確保在吃進主食前就有足夠飽腹感。她強調，減肥不能受餓，而是要優化飲食結構——多吃優質肉類與蔬菜、嚴格減少碳水與糖分，在保證營養均衡的前提下，自然地瘦下來。

趙麗穎減肥法：應酬進食「過水法」，少油少鹽才不會影響代謝

趙麗穎的日常餐桌幾乎與「清淡」畫上等號，她對油量與鹽分的控制到了近乎執著的地步。若在外工作或應酬，遇到餐點太過油膩時，她會在桌邊準備一碗清水，所有的菜餚在入口前都必須先「過水」洗去多餘油脂。她認為吃太鹹不僅會引起水腫，更會嚴重影響身體代謝。

趙麗穎減肥法：低糖莓果與黑巧克力當零食

在採訪中，趙麗穎曾直言自己是個非常自律的人，絕對不會因為一時嘴饞就偷吃高熱量食物。當下午感到飢餓時，她會選擇高純度黑巧克力、原味堅果，或是低熱量、低糖分的藍莓與草莓來墊胃。這些食物富含抗氧化元素且能提供穩定能量。儘管內心深處也有大快朵頤的渴望，但為了呈現最好的作品，她將這份「想吃的心情」轉化為對工作的敬業忍耐。

趙麗穎減肥法：把握「零碎時間運動」

除了每週定期的專業重訓，趙麗穎最推崇的就是「零碎時間運動法」。她認為不一定要長時間待在健身房才叫運動，例如利用去洗手間或起身喝水的兩三分鐘，隨手做幾組伸展或簡易運動。會是有空就在家裡跟著影片跳一段瘦身操，不放過任何零碎時間動一動，自律她將這些小動作當成生活中「愉悅的事情」來執行，而非壓力。正是這些看似微不足道的長久累積，讓她的身體自然給予正面反饋，養成不管什麼造型都能輕鬆駕馭的完美體態。

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