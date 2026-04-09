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彩妝師也瘋狂收的眼影清單！資生堂寶石光斷貨預警、PAUL ＆ JOE畫出戀愛感

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（圖／品牌提供、取自 shiseido_japan IG）

▲（圖／品牌提供、取自 shiseido_japan IG）

圖文／CTWANT

換季除了衣服要換，眼神的氣色更重要！有些眼影畫上去總是髒髒的，不然就是飛粉飛到心累？今年各大品牌真的沒在開玩笑，從粉體結構到包裝美感都全面升級。不管是想追求「一盤搞定全臉」的效率派，還是視化妝為享受的「精品細節控」，這波新品絕對能狙擊妳的心。今天就來看看資生堂、DIOR和PAUL & JOE這三款話題度最高的眼彩，哪一盤才是妳的命定色？

資生堂 國際櫃寶石光眼頰亮彩盤｜一盤在手全臉發光

資生堂這次推出的寶石光眼頰亮彩盤真的太瘋狂，剛上市就有6個顏色直接斷貨！它最厲害的地方在於養膚粉彩技術，裡面包了滿滿的保養精華，粉質輕到像空氣，抹開卻像融化進皮膚一樣。最推01、02拿來打亮，那個光感超級自然，完全不顯毛孔；04到07則是優雅到不行的溫柔眼影色，隨便堆疊都很有層次感。

讓彩妝師也瘋狂收的眼影清單！資生堂「寶石光」斷貨預警、DIOR 藤格紋限量版、PAUL&JOE雙色眼彩畫出顯白不顯髒的高級感眼妝

▲資生堂 國際櫃寶石光眼頰亮彩盤 7g／1,450元。（圖／取自 shiseido_japan IG）

這盤的粉末表層還有液態光感塗層，在不同角度的光線下，肌膚會透出那種很有好命感的「寶石光」。因為有保濕薄膜撐腰，就算帶妝一整天也不會乾繃脫皮，反而越夜越服貼。如果妳是那種化妝包放不下太多東西、又追求精緻妝感的人，這盤真的可以原地買單，眼影、腮紅、修容一次搞定！實際看到彩妝上臉的質感，那個細緻光澤真的仙到爆啦！難怪專業彩妝師私下也都在狂掃這盤。

讓彩妝師也瘋狂收的眼影清單！資生堂「寶石光」斷貨預警、DIOR 藤格紋限量版、PAUL&JOE雙色眼彩畫出顯白不顯髒的高級感眼妝

▲「養膚級」寶石光眼頰盤質地像精華液一樣服貼，連手殘人都能暈染出漂亮眼妝。（圖／取自 shiseido_japan IG）

迪奧 經典五色眼影 藤格紋限量版｜精品級的絲滑質感

精品控真的會尖叫！DIOR這次把經典的藤格紋皮革直接變成眼影外殼，盤面上還壓印了超美的CD Logo，拿出來補妝的瞬間氣場直接爆表。這盤不只是外表好看，內在也非常能打，添加了矢車菊精萃，觸感像乳霜一樣滑順，顯色度飽和到一抹就有感，完全不用擔心會卡粉或難暈染。

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▲以經典Lady Dior手袋與高訂布料為靈感，輕鬆塑造立體深邃的眼妝輪廓。（圖／品牌提供）

限量版內含了柔霧、緞光、閃耀光三種質地，妳可以先用柔霧打底，再用閃耀光點綴在眼皮中央，瞬間就能畫出深邃的立體感。這系列的4款色號靈感都來自高訂布料，那種細緻的閃爍感非常高級，不是廉價的大亮片，而是低調奢華的絲綢光，讓妳的眼神隨時隨地都散發著貴氣逼人妝效。

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▲迪奧 經典五色眼影 藤格紋限量版 6.5g／2,950元。（圖／品牌提供）

PAUL&JOE 夏日花漾限量雙色眼彩｜隨手抹出初戀系雙眸

PAUL & JOE依然發揮可愛實力，全新的夏日花漾雙色眼彩光是外盒印滿繽紛花卉就讓人心情大好。這系列走的是活潑清新路線，配色非常有夏天那種陽光灑在花朵上的靈動感。粉質中帶著細緻的珍珠光，讓顏色看起來很清透，即便妳想挑戰比較大膽的夏日鮮豔色，畫上去也一樣能自然融入膚色，完全不突兀。

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▲輕鬆打造甜美動人的戀愛眼妝，讓雙眸在陽光下綻放迷人光采。（圖／品牌提供）

這款眼彩主打簡單、好上手，兩色直接幫妳配好，不管是單擦、疊擦還是把兩色混在一起都行。它的保濕力也做得很好，在室外跑跳一整天也不太容易脫妝。這盤小巧圓潤，隨手塞進小包包裡超級方便，想要打造那種讓男生看了想戀愛的無辜清透妝，選這盤準沒錯！

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▲PAUL&JOE 夏日花漾限量雙色眼彩 3色／950元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, 眼影

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