春天穿搭關鍵字「少而精」！一衣多穿　流蘇、半透紗復古元素回歸

▲2026春季衣櫃穿搭。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

春天的衣櫃，說穿了就是一場「斷捨離與再戀愛」的循環。厚重冬裝退場，取而代之的是輕盈、好搭、還要有點新鮮感的單品。今年的關鍵字—少而精，從日常百搭到帶點態度的造型款，2026春季衣櫃的正確打開方式，讓每件單品都有至少兩種以上的存在價值，穿得輕鬆，也穿得聰明！

春天靠Gap一衣多穿的日常衣櫃公式

先從最實用的基本盤開始，Gap這一季直接給出標準答案，以柔和春日色調為主軸，結合輕盈透氣的亞麻材質與經典簡約輪廓，回歸乾淨俐落的日常穿搭風格。透過舒適好搭的單品配置，無論通勤、休閒或親子出遊，都能輕鬆應對不同生活場景。

透過精選百搭單品，即可靈活應對不同場合需求。輕盈透氣的亞麻襯衫、柔軟舒適的輕薄針織，可單穿亦可層次搭配。亞麻襯衫自帶透氣與慵懶感，單穿清爽、外搭也有層次；輕薄針織則是春天的溫度調節器，忽冷忽熱時它永遠派得上用場。

▲推薦款式：亞麻襯衫、輕薄針織。（圖／品牌提供）



至於牛仔褲、不用多說，永遠是衣櫃裡最可靠的隊友，甚至加一件造型夾克，就能從日常切換到稍微正式的場合。重點不是多會搭，而是單品本身就夠聰明，讓你不用想太多也能好看，也讓衣櫃更輕盈有序。

▲推薦款式：牛仔褲、造型夾克。（圖／品牌提供）

用H&M復古反差感，打造春日造型記憶點

如果覺得春天只靠基本款太無聊，那就交給H&M。這一季直接把80、90到Y2K元素全部打包回歸，用一種很有態度的方式重新混搭。流蘇上衣、半透紗裙、背心這些看似「不好駕馭」的單品，其實正是讓造型有記憶點的關鍵。

▲（圖／品牌提供）

柔美的半透紗裙，搭配中洗色牛仔或極簡皮革單品，甜與酷瞬間達成平衡；或是一件帶有刺繡與鉤針細節的流蘇上衣，配上俐落的短夾克，整體就不會過於浪漫，反而多了幾分個性。這種「反差搭配」正是今年最值得玩的風格—越是衝突，越有型。

▲推薦款式：半透紗裙、流蘇上衣、皮衣。（圖／品牌提供）

還有幾個不能忽略的亮點單品：像是亞麻混紡套裝，輕鬆穿出俐落輪廓；圍巾式上衣與雕塑感平口背心，則為整體造型增加設計感；還有長褲疊穿裙裝這種層次玩法，直接在人群中多一點存在感。

▲推薦款式：鉤織上衣、洋裝、亞麻褲。（圖／品牌提供）



總結今年春日衣櫃的重點：用Gap打好基礎，用H&M製造亮點。讓你每天都能輕鬆出門不出錯，還讓造型多一點驚喜與話題。

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