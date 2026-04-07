fb ig video search mobile ETtoday

春天穿搭關鍵字「少而精」！一衣多穿　流蘇、半透紗復古元素回歸

>

春天衣櫃升級攻略！「少而精」穿搭：Gap一衣多穿太萬用、H&M流蘇、半透紗復古元素回歸

▲2026春季衣櫃穿搭。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

春天的衣櫃，說穿了就是一場「斷捨離與再戀愛」的循環。厚重冬裝退場，取而代之的是輕盈、好搭、還要有點新鮮感的單品。今年的關鍵字—少而精，從日常百搭到帶點態度的造型款，2026春季衣櫃的正確打開方式，讓每件單品都有至少兩種以上的存在價值，穿得輕鬆，也穿得聰明！

春天靠Gap一衣多穿的日常衣櫃公式

先從最實用的基本盤開始，Gap這一季直接給出標準答案，以柔和春日色調為主軸，結合輕盈透氣的亞麻材質與經典簡約輪廓，回歸乾淨俐落的日常穿搭風格。透過舒適好搭的單品配置，無論通勤、休閒或親子出遊，都能輕鬆應對不同生活場景。

春天衣櫃升級攻略！「少而精」穿搭：Gap一衣多穿太萬用、H&M流蘇、半透紗復古元素回歸

透過精選百搭單品，即可靈活應對不同場合需求。輕盈透氣的亞麻襯衫、柔軟舒適的輕薄針織，可單穿亦可層次搭配。亞麻襯衫自帶透氣與慵懶感，單穿清爽、外搭也有層次；輕薄針織則是春天的溫度調節器，忽冷忽熱時它永遠派得上用場。

春天衣櫃升級攻略！「少而精」穿搭：Gap一衣多穿太萬用、H&M流蘇、半透紗復古元素回歸

 ▲推薦款式：亞麻襯衫、輕薄針織。（圖／品牌提供）

至於牛仔褲、不用多說，永遠是衣櫃裡最可靠的隊友，甚至加一件造型夾克，就能從日常切換到稍微正式的場合。重點不是多會搭，而是單品本身就夠聰明，讓你不用想太多也能好看，也讓衣櫃更輕盈有序。

春天衣櫃升級攻略！「少而精」穿搭：Gap一衣多穿太萬用、H&M流蘇、半透紗復古元素回歸

▲推薦款式：牛仔褲、造型夾克。（圖／品牌提供）

用H&M復古反差感，打造春日造型記憶點

如果覺得春天只靠基本款太無聊，那就交給H&M。這一季直接把80、90到Y2K元素全部打包回歸，用一種很有態度的方式重新混搭。流蘇上衣、半透紗裙、背心這些看似「不好駕馭」的單品，其實正是讓造型有記憶點的關鍵。

春天衣櫃升級攻略！「少而精」穿搭：Gap一衣多穿太萬用、H&M流蘇、半透紗復古元素回歸

▲（圖／品牌提供）

柔美的半透紗裙，搭配中洗色牛仔或極簡皮革單品，甜與酷瞬間達成平衡；或是一件帶有刺繡與鉤針細節的流蘇上衣，配上俐落的短夾克，整體就不會過於浪漫，反而多了幾分個性。這種「反差搭配」正是今年最值得玩的風格—越是衝突，越有型。

春天衣櫃升級攻略！「少而精」穿搭：Gap一衣多穿太萬用、H&M流蘇、半透紗復古元素回歸

▲推薦款式：半透紗裙、流蘇上衣、皮衣。（圖／品牌提供）

還有幾個不能忽略的亮點單品：像是亞麻混紡套裝，輕鬆穿出俐落輪廓；圍巾式上衣與雕塑感平口背心，則為整體造型增加設計感；還有長褲疊穿裙裝這種層次玩法，直接在人群中多一點存在感。

春天衣櫃升級攻略！「少而精」穿搭：Gap一衣多穿太萬用、H&M流蘇、半透紗復古元素回歸

▲推薦款式：鉤織上衣、洋裝、亞麻褲。（圖／品牌提供）

總結今年春日衣櫃的重點：用Gap打好基礎，用H&M製造亮點。讓你每天都能輕鬆出門不出錯，還讓造型多一點驚喜與話題。

延伸閱讀
女劈腿「同卵雙胞胎」懷孕產1娃　兄弟搶當爸！DNA驗不出誰是生父
球場失控！房仲男掌摑工讀生　遭起底黑歷史秒丟飯碗
原始連結

關鍵字：

周刊王, 穿搭, 春季

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

戀愛前後判若兩人！反差最大星座TOP5，第1名根本變成另一個人

戀愛前後判若兩人！反差最大星座TOP5，第1名根本變成另一個人

10個小動作「看穿對方實力」　朋友同事、陌生人都適用

10個小動作「看穿對方實力」　朋友同事、陌生人都適用

趙麗穎38歲撐起千禧風短髮　靠改變「飲食結構」長期維持優雅體態

趙麗穎38歲撐起千禧風短髮　靠改變「飲食結構」長期維持優雅體態

比努力更重要的事　5 個「職場生存法則」越早懂越好 選一個喜歡的杯子　測試你的脾氣有多壞 這3種食物恐增加癌症風險！營養師提醒：很多人天天在吃 公認雙面人星座Top 3 ！第一名最難看透　表面一套內心想超多 舒淇現身米蘭街頭一身皮革套裝帥又美！高級感秘訣藏在BV新編織包GIORNO 心理離職是什麼？5大徵兆曝光　中了代表你真的累了 最愛「冷暴力」另一半的星座Top 3 ！第一名已讀不回讓感情慢慢消失

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面