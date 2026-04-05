與其跳島不如只選一座島！冰島、克里特島　五座避世島嶼深度旅遊首選

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

去一個全新的地方旅行，往往讓人興奮，也讓人焦慮。行程表不知不覺變成打卡清單，生怕錯過什麼，於是拼命把每一站都塞進日程。有人享受這種高密度的節奏，但對我來說，太累了。規劃旅程時，我更傾向慢一點。

為了讓自己穩下來，我會把整趟行程鎖定在一座島上。島嶼的邊界讓人安心，因為你知道自己能去的地方有限，而遠方的海平線像是在提醒你，慢下來也沒關係。從熱鬧的小鎮走到僻靜的海灣，不過半天時間；四面環海，行程自然變得專注而有方向。不必在交通上耗費時間，也不用為了「最大化」而來回奔波。只有緩慢的早晨、小小的探險，以及幾乎總是在海邊落幕的夜晚。

最近一次到克里特島的旅行，讓這種方式更加清晰。清晨在岩石海灣裡游泳，接著健行，再到鎮上上陶藝課；午後吃一頓悠長的梅澤拼盤，傍晚在海邊發呆到天色暗下來。每件事都不超過幾個小時，卻都在可及的範圍內。金色夕陽的色溫、海風裡的鹹味、菲達起司的微酸，都變得格外分明。島嶼的隔絕感，讓我更專心。以下五座島嶼，正好體現這種「以一地為中心」的旅行哲學。圍繞當地的風土與日常安排活動，不需把行程塞滿，試著留白，讓自己真正認識一個地方。

克里特島，希臘（Crete, Greece）

氛圍：多樣的微氣候、隱密的海灣、帶著火山風土氣息的葡萄酒，以及沿海蜿蜒的老城小鎮。這座島幅員遼闊，既有親密的海岬與小港灣，也能在沙灘上赤腳用餐，從隨性自在到逐漸成形的精品旅宿場景，有著層次分明的氣氛。

住宿：JW Marriott Crete距離干尼亞國際機場（Chania International Airport）約20分鐘車程，擁有私人海岸線可浮潛，是展開各種探險的好據點。

可以這樣過一天：

．早晨最適合慢慢下海，海裡生物在清晨最活躍。若海灘氣氛正好，根本不必急著離開。 ．安排一兩餐進城用餐，我推薦干尼亞。三角梅覆滿牆面的塔韋納隨處可見，可以在悠長的午餐或微光晚餐之間，逛逛販售橄欖木製品的在地小店。 ．到山麓的精品酒莊走走，試試Vidiano或Assyrtiko葡萄，會發現克里特葡萄酒的個性遠比想像鮮明。 ．上堂陶藝課，重新觸摸希臘的陶瓷傳統。 ．租船或包船出海，半天或一天時間，帶著午餐前往隱密海灘與古蹟遺址。從海上看岩壁的層次，再慢慢靠近那些需要長途跋涉才能抵達的小海灣。 冰島（Iceland） 氛圍：地熱溫泉、火山地貌的張力，以及帶點陰鬱氣息的海岸線。冰島一直在我的旅行清單上，因為我還沒有親身造訪，以下向Black Tomato的專家請教了一些建議。 住宿：Eleven Deplar Farm被群山與河流包圍，是世界頂級山居之一。若想感受城市氣氛，可以選擇Reykjavik EDITION。

可以這樣過一天：

把每天的重心放在幾處風景，像是潟湖、峭壁，瀑布則可保留彈性。 ・抵達雷克雅維克後，在市區與藍湖拍些照片，接著往北走。北部遊客較少，也更貼近在地生活。前往雷克雅內斯半島前，記得查看火山活動相關公告。 ・前往阿克雷里，這座小城有彩色房子、好咖啡與活躍的藝術場景，周邊漁村像被時間凍結，是觀賞極光的好地方。 ・在胡薩維克的Skjálfandi灣出海賞鯨，座頭鯨、藍鯨與海豚常在此出現，小鎮本身也充滿純粹的海岸風情。 ・特羅拉斯卡吉半島與米湖一帶是地熱奇景，岩漿地貌像北歐神話中的巨人。泡溫泉，在自然浴場裡放鬆。 馬略卡島，西班牙（Mallorca, Spain）

氛圍：靜謐的岩石海灣、綠意濃密且蜿蜒起伏的山路、充滿活力的文化中心，以及依山而建的石砌小鎮。馬略卡的層次豐富。某個午後，你還在德亞迷人的小海灣散步，到了傍晚，已經在熱鬧的帕爾馬享用一盤海鮮燉飯。 住宿：Ca's Xorc Luxury Retreat & Restaurant隱身於橄欖林中，俯瞰山與海。預算足夠的話，可以入住La Residencia，或至少在Bar Miro喝杯日落Spritz。 可以這樣過一天： ・從帕爾馬開車到德亞，中途在瓦爾德莫薩吃午餐。 ・去Cala de Deià海灘曬曬太陽，小鎮綠色百葉窗與層層橄欖樹像童話場景。 在島嶼南側租船，從海上探訪 S'Almonia、Cala Llombards、Caló del Moro等經典海灣。 ・晚上回到熱鬧的帕爾馬，在Hotel Cappuccino喝一杯，海邊吃海鮮，最後在石板路上小酌。 ・探索島嶼中央地帶。這裡單車文化盛行，也可以健行穿越農地與莊園。 牙買加（Jamaica） 氛圍：清澈的海水、火山岩峭壁、安靜的清晨，以及一種讓人自然放鬆下來的節奏。目的地選尼格瑞爾（Negril）。這裡溫暖、不急不徐，一切圍繞著好食物、好朋友與大海展開。 住宿：Rockhouse Hotel，40間石造與茅草別墅坐落在Pristine Cove，附設水療與三間餐廳。 可以這樣過一天： ・清晨下海游泳。住在Rockhouse，可以沿著紅色梯子直接下到海裡，水面平靜，適合浮潛或立式划槳。 搭乘玻璃底船前往珊瑚礁，或到Skylark Negril感受熱鬧的海灘氛圍。 ・參與在地社區活動。Rockhouse Foundation支持尼格瑞爾學校與包容教育，也協助受颶風影響的家庭。 ・尼格瑞爾的藝術在街頭。Seven Mile Beach上可見在地藝術家Michael「Sandman」的沙雕作品；不遠處的Jamaica Giants Sculpture Park兼具藝術與景觀。 ・傍晚在海邊喝瓶Red Stripe或朗姆酒，Tony's Hut、Woodstock、Roots Bamboo都有現場音樂。最西端的Rick's Cafe是看日落的老地方。 挪威羅弗敦群島（Lofoten Islands, Norway） 氛圍：野性而壯闊的景色，帶著幾分不屬於人間的氣息。這裡適合熱愛探險的人，也適合嚮往北歐溫暖生活感的人。我一直很想親自走一趟羅弗敦群島。在還沒成行之前，旅遊公司Black Tomato先為這趟理想中的旅程整理出幾個完整而平衡的建議。 住宿：Manshausen由獨立玻璃小屋與主建築組成，立於海面之上，背後是雪山。這座建築獲得多項設計獎，主打沉浸式景觀。 可以這樣過一天： 夏季適合健行與體驗午夜太陽，冬季則可追極光。群島幅員遼闊，移動時間要預留充足。 ・搭船從Hopen前往Manshausen，途中穿越Arctic Trollfjord，峽灣兩側高山林立，充滿挪威傳說色彩。 ・走訪漁村，透過在地品嚐了解歷史。Kabelvåg的文化背景、Lyngvær的純樸氣息、Henningsvær的藝術氛圍，都值得停留。 ・每年九月至三月，是觀賞極光的好時機。看它在山巒上空舞動，倒映在峽灣水面。

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