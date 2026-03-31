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鬼塚虎蕾絲MEXICO 66和瑪莉珍逼人打開荷包　配色、價格一覽

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

鬼塚虎Onitsuka Tiger MEXICO 66系列在明星加持下，成為近幾年的街頭霸主，2026年鬼塚虎為此系列推出全新蕾絲版本，即使你已經擁有原本的基礎版型，也會為它的浪漫甜美所淪陷，再收藏一雙也絲毫不衝突！

鬼塚虎推出蕾絲版本MEXICO 66和瑪莉珍！絕美浪漫通透感逼人打開荷包，配色、價格一覽

鬼塚虎推出蕾絲版本MEXICO 66、瑪莉珍

全新蕾絲版本主要是改造了鞋面的部分，精緻的緹花蕾絲製成鏤空鞋面，能夠透出襪子或是肌膚的顏色，運用視覺的通透感營造出春夏的輕盈步調，總共帶來MEXICO 66與MEXICO 66 TGRS瑪莉珍兩大超熱門鞋款。

鬼塚虎推出蕾絲版本MEXICO 66和瑪莉珍！絕美浪漫通透感逼人打開荷包，配色、價格一覽

蕾絲MEXICO 66，NT$5,180

蕾絲MEXICO 66以純色調為主軸構成，讓整體更乾淨清爽，透明蕾絲緹花作為鞋面基底之外，標誌虎爪紋則是立體的毛巾織紋，此異材質的融合設計不仔細其實很難察覺，巧妙於細節之處擄獲女孩的心。此系列共推出迷霧灰、摩卡米與雲舞白三色，淡雅實搭的色調正好是冷色調、暖色調與中性色調，根據日常穿搭偏好的色調來選不會出錯。

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蕾絲MEXICO 66 TGRS瑪莉珍鞋，NT$4,480

MEXICO 66 TGRS瑪莉珍鞋款誕生之初，便有皮革蕾絲滾邊的細節來增添少女氣質，這回與透明緹花網布製成的鞋面碰撞出更夢幻的組合！鞋面飾以品牌原創的佩斯利（Paisley）花紋，巧妙地交織於緹花結構之中，並層疊花朵狀立體條紋，打造出精緻且層次分明的浮雕視覺。共有迷霧灰、摩卡米、極夜黑三款經典配色，此系列中編輯首推黑色蕾絲瑪莉珍鞋款，溫柔之中保有簡練的個性！

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 鬼塚虎, 球鞋, 瑪莉珍

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