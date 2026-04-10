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社群爆紅「Clean Girl妝感」幕後推手4秘訣　底妝不用全遮瑕狀態更好

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

Emma Stone、Jenna Ortega、Hailey Bieber、Addison Rae歐美明星近期都愛上的Clean Girl妝感，正在社群上快速爆紅，而背後最常被點名的名字，就是Nina Park！這種看起來像沒化妝、卻狀態好到不行的妝容究竟紅在哪？又該怎麼畫？

Nina Park是誰？

Nina Park是一位活躍於好萊塢和韓國的頂尖韓裔名人彩妝師，以自然、清透的Clean Girl妝容風格聞名。她擅長將韓式美妝的輕薄質感，結合美式妝容對輪廓與立體度的精準掌握，打造出看似毫不費力，卻極度耐看的妝感，深受國際時尚圈與一線明星青睞。

Hailey Bieber怎麼靠淡妝也上鏡？2026「Clean Girl妝感」幕後推手4秘訣：底妝不用再追求全遮瑕

她最知名的妝容是Clean Girl氛圍的soft-glam風格！這種妝容氛圍不追求強烈修飾、也不會刻意放大單一五官，而是透過光澤、色調與質地的平衡，讓整張臉看起來像被微調到最佳狀態。而且這種低存在感卻高質感的妝容，也呼應了Z世代對「真實感、美但不費力」的審美轉向，因此在TikTok、Instagram等等社群平台上迅速爆紅。

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如何畫出Clean Girl氛圍？重點一次解析

Nina Park最著名的妝容手法就是Clean Girl風格的「soft-glam」妝容氛圍，這種妝容氛圍是一種介於「素顏感」和「精緻妝」之間的妝容風格，重點不是濃妝或戲劇效果，而是柔和、細膩、看起來毫不費力卻很高級的妝感。

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soft-glam妝容不會刻意把焦點放在單一部位上，不強調放大的眼睛、不以高飽和唇色當主角，也不靠厚重修容去塑造戲劇化輪廓，而是讓整張臉的明暗、色澤與質地維持在同一個氛圍裡。這樣的妝感在第一眼不會給人「妝很濃」的印象，卻會自然地把注意力引回臉本身的氣質與狀態。

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Nina Park的妝容幾乎都有幾個共通點：

1、底妝不用追求全遮瑕

她不會把臉畫到一片平滑，而是刻意保留真實膚質，讓皮膚有一點自然光澤，看起來像今天皮膚狀態很好。

2、腮紅是自然泛紅

腮紅的顏色要像是氣色好、微微運動過的那種紅潤感，而不是刻意掃一整片上去的腮紅畫法。

3、唇妝一定要暈開

唇線不需要畫得很清楚，反而是那種像親過、邊緣自然糊掉的blurred lips，才會看起來又鬆又高級！

4、眼妝留白很重要

Nina Park不會刻意把眼睛放大，而是讓眼妝保留乾淨感，整張臉看起來才會輕盈。

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soft-glam妝容靈魂：柔焦光暈唇

在妝容細節中，Nina Park最具標誌性的手法就是柔焦光暈唇（Blurred Lips），這個唇妝表現會透過刻意模糊唇線邊界，營造絲絨般柔霧、卻不厚重的質感，讓唇妝成為整體氛圍的一部分！這種低存在感卻極具質感的唇妝，也被視為2026年最具代表性的彩妝趨勢之一。

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當大家開始對過度精緻、模板化的妝感感到疲乏，Nina Park示範的這種Clean Girl × soft-glam 「看起來像自己，但狀態更好」的妝容，反而成了最有說服力的選擇！

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Hailey Bieber, 淡妝, Clean Girl

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