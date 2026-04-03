香奈兒全新計畫「CC聯盟」　7位女性運動員從賽場走向自我探索

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

忠於Gabrielle Chanel所代表的自由精神與女性價值，Chanel推出全新計畫THE CC LEAGUE BY CHANEL BEAUTY（CC聯盟）。這是一項為期兩年的專屬扶植計畫，邀請來自世界各地的頂尖女性運動員加入，透過跨領域交流與個人探索，重新思考運動員身分之外的自我。

在香奈兒的理念中，美不止於儀式，更是成就蛻變、潛能蓄力與建立自信的動力。透過「CC聯盟」，品牌希望為女性運動員打造一個新的空間，讓她們在競技場之外，也能探索自己的價值與可能性。

超越體壇的女性支持計畫

運動一直是嘉柏麗香奈兒生活與創作的重要部分。她熱愛多項運動，並相信身體活動能帶來自由與靈感。延續這樣的精神，香奈兒美妝推出「CC聯盟」，希望透過系統化的支持計畫，陪伴女性運動員在競技生涯之外，探索更完整的自我。

此計畫邀請七位來自不同國家的頂尖運動員加入，她們在各自領域已取得卓越成就，同時也代表不同文化背景與女性力量。香奈兒希望透過這個平台，讓運動員以自己的語言重新詮釋「美」的意義。

計畫內容：建立交流與成長的空間

「CC聯盟」並非單純的品牌合作，而是一項經過研究與設計的支持計畫，內容包括：

● 導師制度與團體交流，讓不同領域的運動員彼此分享經驗

● 個人化支持，挖掘每位運動員獨特的魅力與價值

● 自信與自我表達訓練，強化女性領導力與個人聲音

● 跨界人脈平台，與運動界之外的女性建立連結

● 反思與對話空間，鼓勵運動員挑戰既有框架

透過這些內容，香奈兒希望讓女性運動員在賽場之外，也能持續建立自我認同與影響力。

Renee Montgomery

WNBA前職業籃球員、亞特蘭大美夢隊副總裁暨共同擁有人，「CC聯盟」導師。

這項計畫的核心人物， Renee Montgomery除了球隊管理角色，她也主持女性運動相關節目，持續關注女性在體育領域中的發展與影響力。 在「CC聯盟」計畫中，Montgomery的角色是導師與引路人。她帶領七位年輕運動員展開這段探索之旅，鼓勵她們在競技之外，也能建立屬於自己的聲音與價值。 對Montgomery而言，運動員的影響力不只存在於賽場。正如跳水選手Gaby Agundez所說：「Renee有一種能夠傳遞正能量的氣場，只要和她聊上幾分鐘，你就會有勇氣迎接任何挑戰。」 「每一段經歷，都可以成為推動自己前進的力量。」─ Montgomery 認識「CC聯盟」的七位運動員

這個計畫集結來自不同國家、不同運動領域的七位女性運動員。她們背景各異，卻同樣在各自的競技領域中展現出卓越實力。優雅、力量與對未來的想像，在她們身上同時存在。

她們不只是賽場上的冠軍，也代表著新一代女性運動員的多元面貌。透過這項計畫，Chanel希望讓這些運動員在競技之外，也能探索更完整的自我，重新思考女性、運動與美之間的關係。

Gaby Agundez

墨西哥跳水選手，國際賽事多面獎牌得主 25歲的Gaby Agundez已在多項國際跳水賽事中奪得金、銀、銅牌。自首次奪冠以來，她的職業生涯迅速展開，在世界各地的重要賽事中持續亮相，也逐漸成為墨西哥新世代女性運動員的重要代表。 對Agundez來說，跳水不只是技術與競賽，更是一種展現內在力量的方式。「當我優雅地完成跳水動作時，我感到非常強大，就像在向世界、也向自己展現內在的美。」 她也希望透過自己的影響力，提升墨西哥女性運動員在國際舞台上的地位。高度自律與充沛能量，讓她在訓練與生活中始終保持前進的節奏。 「優雅跳水的瞬間，我無比強大，我感覺是在向世界、向我自己展現自身的內在美。」─ Gaby Agundez Marie-Julie Bonnin

法國撐竿跳高選手，2025世界室內田徑錦標賽金牌得主 24歲的Marie-Julie Bonnin在2025年世界室內田徑錦標賽奪得金牌，同時也是法國撐竿跳高紀錄的共同保持人之一。穩定的賽場表現，使她成為國際賽事中備受關注的新生代選手。 Bonnin的個性陽光而充滿好奇心。她除了專注於運動訓練，也持續研究運動產業相關領域。 從小開始，她便對「美」抱持濃厚興趣。如今，這種感受也成為她面對比賽時的力量來源。「畫上妝容、保養肌膚、照顧頭髮，這些都能讓我在賽場上更有自信，就像穿上一套盔甲，準備躍向更高的高度。」 「畫上妝容、保養肌膚、呵護頭髮，這些幫助我在賽場上更有自信。彷彿穿上盔甲，準備躍向更高處。」─ Marie-Julie Bonnin Cindy Cheung（張心悅） 香港游泳選手，最年輕登上國際泳壇的運動員之一

代表香港參與國際賽事的Cindy Cheung，是香港泳壇史上最年輕踏上國際舞台的游泳選手之一。她不僅展現出色天賦，也以勤奮與沉穩的態度受到關注。 她從小受到泳壇前輩的啟發，希望未來能將自己的經驗傳承給下一代運動員。 在她的理解裡，美並不只存在於外表。 「真正的美，是一種由內而外散發的幸福感。」這種對生活的開放與樂觀，也成為她持續前進的重要力量。 「對我來說，美不只是外表與讚美。真正的美，首先源自深層的幸福感，一種由內而外煥發光彩的幸福。」─ Cindy Cheung Heidi Gaugain

帕拉自行車世界冠軍，雙項世界冠軍紀錄保持者。 帕拉自行車運動員Heidi Gaugain在國際賽場上屢次奪得獎牌，是第一位同時贏得自行車與帕拉自行車世界冠軍的帕拉運動員。 她從不讓身體上的失能定義自己。相反地，她很早便決定將這些挑戰轉化為前進的動力。 沉穩與謙遜，是她給人的第一印象。「當我學會相信自己與生俱來的價值，就能在生活與運動中創造更多可能。」 「我學會保持自信，看見自己與生俱來的美。這幫助我在個人生活與運動表現上創造出色成就。」─ Heidi Gaugain Gilli Kim（金吉莉）

韓國短道競速滑冰選手，新世代滑冰明星。 22歲的Gilli Kim已在多項國際賽事中奪得金牌與銀牌，是韓國短道滑冰最受關注的新生代選手之一。 她內心燃燒著強烈鬥志，也不斷突破自我極限。對她而言，運動員的身分只是人生的一部分。 她將美視為一段自我探索的過程。透過安靜的反思與想像，她持續理解自己，在名聲與成績之中依然保持謙遜。 Jain Kim（金慈仁）

韓國攀岩冠軍，30多場國際賽事奪冠紀錄保持者 37歲的Jain Kim是世界攀岩界最具代表性的選手之一，在超過30場國際賽事中奪得冠軍。 她經歷過運動生涯的高峰與低谷，也曾在成為母親後重新調整身體與生活節奏，最終再次回到賽場並奪回冠軍。 她相信，美源自自信與驕傲。「那是我從每一次成功與失敗中學到的力量。」 「對我來說，美源於自信與驕傲，那是我從每次成功與失敗中汲取而來的。」─ Jain Kim Janelle Leung（梁雅蕾）

香港擊劍選手，亞洲青年暨青少年擊劍雙金得主 21歲的Janelle Leung是首位在同一年同時奪得亞洲青年暨青少年擊劍錦標賽個人與團體金牌的香港運動員。 除了擊劍，她也積極探索不同領域。閱讀、唱歌、學習各種知識，都是她生活的一部分。她同時修讀中醫並研究運動醫療，希望未來能以專業幫助更多運動員。 對她而言，美是一種讓人重新站穩腳步的力量。「那是一種理解每個人都與眾不同的智慧。」 「美是重新站穩腳步的力量，是深知我們每個人都與眾不同。」─ Janelle Leung 重新定義「美」

對香奈兒而言，「CC聯盟」象徵品牌對女性的長期承諾：支持、陪伴與啟發。透過這些運動員的經驗與分享，傳遞轉化與啟發的能量，讓這動人的章節成為一份對女性的邀請：讓美，成為轉化的力量。

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