衣服不是越洗越乾淨！5個常犯的洗衣迷思　你中了幾個？

▲錯誤的洗衣方式常傷害了衣物。（圖／AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／台北報導

每天洗衣服看似簡單，但不少人其實在不知不覺中用錯方法，讓衣服越洗越舊、甚至越洗越不乾淨。從洗劑用量到洗衣習慣，以下整理5個常見迷思，幫助你重新建立正確觀念。

迷思一：洗衣精倒越多越乾淨

很多人直覺認為「多加一點洗衣精」清潔力會更強，但其實過量的洗劑不但不會讓衣服更乾淨，反而容易殘留在布料纖維中。這些殘留物會吸附灰塵與皮脂，久而久之讓衣服變得暗沉、甚至產生異味。同時，過多泡沫也可能降低洗衣機的沖洗效率，導致清潔不完全。

迷思二：所有衣服可以一起丟進洗衣機

把所有衣服一次丟進洗衣機看似省時，但其實不同材質與顏色的衣物在清洗時會互相影響。例如深色衣物可能釋出染料，讓淺色衣服染色；較粗硬的布料（如牛仔）也可能摩擦細緻衣物，導致起毛球或變形。此外，貼身衣物若與外出服混洗，也可能增加衛生疑慮。

迷思三：洗越久越乾淨

有些人習慣把洗衣時間調到最長，認為這樣才能徹底洗淨，但其實多數日常衣物並不需要長時間洗滌。過長的洗程會增加布料摩擦與拉扯，特別是棉質或彈性衣物，容易因此變形或鬆垮。對於沒有明顯污漬的衣物，適中的洗程已經足夠。

迷思四：洗完先放著沒關係

洗衣完成後若沒有立即取出晾曬，衣物長時間悶在潮濕環境中，很容易產生異味，甚至滋生細菌與黴菌。這種情況即使之後晾乾，氣味仍可能殘留在衣服上。特別是在氣候潮濕的環境，更應該在洗完後儘快取出並攤開晾曬，才能真正維持衣物的清新與衛生。

迷思五：洗衣機本身不需要清潔

許多人忽略洗衣機本身的清潔，但長期使用後，內槽其實容易累積洗劑殘留、棉絮與污垢。如果沒有定期清潔，這些髒污在清洗過程中可能再次附著在衣物上，影響整體潔淨度。定期使用洗衣槽清潔劑或安排專業清洗，不僅能提升洗衣效果，也能減少異味產生。