Nespresso推出藍瓶咖啡聯名機　在家就能喝NOLA有夠時髦

▲膠囊咖啡品牌Nespresso推出Blue Bottle Coffee 藍瓶咖啡聯名系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

精品咖啡迷出國必訪的 Blue Bottle Coffee 藍瓶咖啡，正式與 Nespresso 合作將經典 NOLA 風味引進台灣，將藍瓶門市的人氣招牌「紐奧良式咖啡」轉化為 Vertuo 系列膠囊，並同步推出換上經典小藍瓶圖樣的限量版咖啡機與隨行杯。即便藍瓶咖啡未進駐台灣市場，現在只需一鍵就能還原那份帶有菊苣香氣的絲滑風味，全系列商品即日起在台限量開賣。

以往想喝到藍瓶咖啡的招牌 NOLA，必須親自造訪實體門市，這次 Nespresso 運用鋁製膠囊鎖鮮技術，將這份職人風味搬進居家空間 。NOLA 咖啡的特色在於回溯紐奧良經典文化，將烘焙過的「菊苣」與咖啡完美融合，帶來迷人的穀物與焦糖香氣。

「藍瓶-NOLA 風味咖啡膠囊」採用雙份濃縮杯量（80ml）設計，選用巴西阿拉比卡豆與墨西哥羅巴斯塔豆調配，精準呈現濃厚卻清爽的層次 。無論是單純品嚐黑咖啡的溫潤，或是依照建議比例加入 90ml 鮮奶製成經典冰拿鐵，都能在家輕鬆還原指標性的精品咖啡體驗。

此外限量推出的「Vertuo Pop+ 藍瓶限量款咖啡機」，外型極簡清新，純白機身側邊點綴著鮮明的藍瓶標誌，機器內建專利 CentrifusionTM 高速離心力萃取技術，會自動讀取膠囊上的條碼，精準調控水溫、轉速與預浸時間，確保每一杯咖啡都能重現職人級水準，機身採用 29% 回收塑料打造，也兼顧美學與永續概念。





由義大利設計師操刀的「Travel 風格隨行杯 – 藍瓶限量款」也同步亮相 。杯身採用具有細緻垂直紋理的透明外層，在盛裝冰咖啡時，能優雅展現層次與光影的流動感，握感紮實穩定，絕對讓你從裡到外都有型一致。

Nespresso x Blue Bottle Coffee 藍瓶-NOLA 風味咖啡膠囊，10 顆裝售價 600 元；Vertuo Pop+ 藍瓶限量款咖啡機，售價 6,900 元；Travel 風格隨行杯 – 藍瓶限量款，售價 1,500 元。並推出全自動精品咖啡機套組，包含 Vertuo Pop+ 藍瓶限量款咖啡機 1 台、NOLA 膠囊 20 顆、12 顆頂級膠囊體驗組，售價 8,100 元。

▲VERMICULAR在台發表全新的「琺瑯鑄鐵雪平鍋」。（圖／品牌提供）

日本鍋具品牌 VERMICULAR 最近在台發表全新的「琺瑯鑄鐵雪平鍋」，把日式雪平鍋那種隨手就能用的靈魂，灌注到薄壁鑄鐵技術裡。20cm 尺寸只有 0.99 公斤重 ，直接把鑄鐵鍋沈甸甸的負擔感砍半，單手操作也能很優雅。

VERMICULAR 雪平鍋的輕量化，靠的是品牌核心的精密薄壁鑄造技術。雖然拿起來輕巧，但它依舊保有鑄鐵的高效導熱與穩定蓄熱特性，搭配高品質的琺瑯塗層，加熱速度快且受熱均勻，能瞬間鎖住食材原味。無論是趕時間的快速煮食，還是需要火候穩定的精緻料理，都能應付得輕鬆寫意。

這次同步登場的靈魂配件「鑄鐵落蓋」，被稱為料理升級的關鍵 。不同於傳統落蓋，搭配該鍋款的專屬落蓋利用鑄鐵重量，壓住烹煮食材，防止燉煮時食材散開，蓋底的水紋狀設計還能促進蒸氣對流，在鍋內形成鮮味循環。標榜在煎烤食材時，同步運用濃縮的風味水分進行「煎蒸」或「蒸燉」，不僅大幅縮短工時，還能讓肉質軟嫩不乾柴，在家就能端出專業級的層次感。

VERMICULAR 雪平鍋外型持續延續極簡耐看的日系美學，推出碳黑、牡蠣灰、海鹽白三款洗鍊色系，當然也有相對應的「鑄鐵落蓋」顏色可選。雪平鍋 16cm 規格售價 6,600 元；18cm 規格售價 6,800 元；20cm 規格售價 7,000 元。琺瑯鑄鐵落蓋需額外購買，16cm 規格售價 1,600 元；18cm 規格售價 1,800 元；20cm 規格售價 2,000 元。目前已正式在台上市。