fb ig video search mobile ETtoday

Nespresso推出藍瓶咖啡聯名機　在家就能喝NOLA有夠時髦

>

▲膠囊咖啡品牌Nespresso推出Blue Bottle Coffee 藍瓶咖啡聯名系列。（圖／品牌提供）

▲膠囊咖啡品牌Nespresso推出Blue Bottle Coffee 藍瓶咖啡聯名系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

精品咖啡迷出國必訪的 Blue Bottle Coffee 藍瓶咖啡，正式與 Nespresso 合作將經典 NOLA 風味引進台灣，將藍瓶門市的人氣招牌「紐奧良式咖啡」轉化為 Vertuo 系列膠囊，並同步推出換上經典小藍瓶圖樣的限量版咖啡機與隨行杯。即便藍瓶咖啡未進駐台灣市場，現在只需一鍵就能還原那份帶有菊苣香氣的絲滑風味，全系列商品即日起在台限量開賣。

▲膠囊咖啡品牌Nespresso推出Blue Bottle Coffee 藍瓶咖啡聯名系列。（圖／品牌提供）

以往想喝到藍瓶咖啡的招牌 NOLA，必須親自造訪實體門市，這次 Nespresso 運用鋁製膠囊鎖鮮技術，將這份職人風味搬進居家空間 。NOLA 咖啡的特色在於回溯紐奧良經典文化，將烘焙過的「菊苣」與咖啡完美融合，帶來迷人的穀物與焦糖香氣。

「藍瓶-NOLA 風味咖啡膠囊」採用雙份濃縮杯量（80ml）設計，選用巴西阿拉比卡豆與墨西哥羅巴斯塔豆調配，精準呈現濃厚卻清爽的層次 。無論是單純品嚐黑咖啡的溫潤，或是依照建議比例加入 90ml 鮮奶製成經典冰拿鐵，都能在家輕鬆還原指標性的精品咖啡體驗。

▲膠囊咖啡品牌Nespresso推出Blue Bottle Coffee 藍瓶咖啡聯名系列。（圖／品牌提供）

此外限量推出的「Vertuo Pop+ 藍瓶限量款咖啡機」，外型極簡清新，純白機身側邊點綴著鮮明的藍瓶標誌，機器內建專利 CentrifusionTM 高速離心力萃取技術，會自動讀取膠囊上的條碼，精準調控水溫、轉速與預浸時間，確保每一杯咖啡都能重現職人級水準，機身採用 29% 回收塑料打造，也兼顧美學與永續概念。 

▲膠囊咖啡品牌Nespresso推出Blue Bottle Coffee 藍瓶咖啡聯名系列。（圖／品牌提供）

由義大利設計師操刀的「Travel 風格隨行杯 – 藍瓶限量款」也同步亮相 。杯身採用具有細緻垂直紋理的透明外層，在盛裝冰咖啡時，能優雅展現層次與光影的流動感，握感紮實穩定，絕對讓你從裡到外都有型一致。

Nespresso x Blue Bottle Coffee 藍瓶-NOLA 風味咖啡膠囊，10 顆裝售價 600 元；Vertuo Pop+ 藍瓶限量款咖啡機，售價 6,900 元；Travel 風格隨行杯 – 藍瓶限量款，售價 1,500 元。並推出全自動精品咖啡機套組，包含 Vertuo Pop+ 藍瓶限量款咖啡機 1 台、NOLA 膠囊 20 顆、12 顆頂級膠囊體驗組，售價 8,100 元。   

▲VERMICULAR在台發表全新的「琺瑯鑄鐵雪平鍋」。（圖／品牌提供）

▲VERMICULAR在台發表全新的「琺瑯鑄鐵雪平鍋」。（圖／品牌提供）

日本鍋具品牌 VERMICULAR 最近在台發表全新的「琺瑯鑄鐵雪平鍋」，把日式雪平鍋那種隨手就能用的靈魂，灌注到薄壁鑄鐵技術裡。20cm 尺寸只有 0.99 公斤重 ，直接把鑄鐵鍋沈甸甸的負擔感砍半，單手操作也能很優雅。

▲VERMICULAR在台發表全新的「琺瑯鑄鐵雪平鍋」。（圖／品牌提供）

▲VERMICULAR在台發表全新的「琺瑯鑄鐵雪平鍋」。（圖／品牌提供）

VERMICULAR 雪平鍋的輕量化，靠的是品牌核心的精密薄壁鑄造技術。雖然拿起來輕巧，但它依舊保有鑄鐵的高效導熱與穩定蓄熱特性，搭配高品質的琺瑯塗層，加熱速度快且受熱均勻，能瞬間鎖住食材原味。無論是趕時間的快速煮食，還是需要火候穩定的精緻料理，都能應付得輕鬆寫意。

▲VERMICULAR在台發表全新的「琺瑯鑄鐵雪平鍋」。（圖／品牌提供）

這次同步登場的靈魂配件「鑄鐵落蓋」，被稱為料理升級的關鍵 。不同於傳統落蓋，搭配該鍋款的專屬落蓋利用鑄鐵重量，壓住烹煮食材，防止燉煮時食材散開，蓋底的水紋狀設計還能促進蒸氣對流，在鍋內形成鮮味循環。標榜在煎烤食材時，同步運用濃縮的風味水分進行「煎蒸」或「蒸燉」，不僅大幅縮短工時，還能讓肉質軟嫩不乾柴，在家就能端出專業級的層次感。

▲VERMICULAR在台發表全新的「琺瑯鑄鐵雪平鍋」。（圖／品牌提供）

▲VERMICULAR在台發表全新的「琺瑯鑄鐵雪平鍋」。（圖／品牌提供）

VERMICULAR 雪平鍋外型持續延續極簡耐看的日系美學，推出碳黑、牡蠣灰、海鹽白三款洗鍊色系，當然也有相對應的「鑄鐵落蓋」顏色可選。雪平鍋 16cm 規格售價 6,600 元；18cm 規格售價 6,800 元；20cm 規格售價 7,000 元。琺瑯鑄鐵落蓋需額外購買，16cm 規格售價 1,600 元；18cm 規格售價 1,800 元；20cm 規格售價 2,000 元。目前已正式在台上市。

關鍵字：

Nespresso, Blue Bottle Coffee, 藍瓶咖啡, Vertuo Pop+, NOLA, 咖啡膠囊, 限量聯名

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

戀愛中最傲嬌的三大星座！TOP 1嘴硬心軟　一邊裝酷還要一邊關心

戀愛中最傲嬌的三大星座！TOP 1嘴硬心軟　一邊裝酷還要一邊關心

一談戀愛就六親不認的三大星座！TOP 1直接斷開所有社交　愛人才是唯一重心

一談戀愛就六親不認的三大星座！TOP 1直接斷開所有社交　愛人才是唯一重心

星巴克今起「指定品項買一送一」　限定10款看有沒有你想喝的？

星巴克今起「指定品項買一送一」　限定10款看有沒有你想喝的？

不想再硬撐答應！高情商拒絕別人的3個說話技巧 韓爆紅「焦糖奶油夾心餅」現身京站　MilkyShop快閃11天搶吃預備備 王文洋心疼女兒創品牌Grace Han太拚　曾勸退：每天喝下午茶悠閒過就好 你可能每天都在傷臉！5個「假保養」行為一次改掉 第一眼很好親近，其實最難走進心裡的星座TOP5公開 吃蛋糕也不一定會胖！營養師教你3個小技巧減少負擔 《逐玉》張凌赫帥顏洗版！必看三部爆紅戲劇

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面