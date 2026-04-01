30歲「年收破億」分享創業人沒說的事！大量閱讀、先做再說更重要

文／林尚弘 圖／大是文化

沒經驗怎麼辦？我大量閱讀

「不要找工作，去創業，雖然你這麼說，但是我不知道該怎麼做才好，連怎麼成立公司都不知道……。」我想，大部分人的反應都是這樣。

我一開始也和各位一樣。雖然當時我什麼都不知道，但我第一步就是大量閱讀許多創業成功的社長的著作。

包括人稱堀江A夢的堀江貴文以及CyberAgent的社長藤田晉。後來讀了樂天社長三木谷浩史的書後，因為書中提到日本出版社幻冬舍的社長見城徹，所以又找了他的書來讀。這些都是從零開始開創事業的人，大量閱讀他們的話語後，雖然可以找到一些頭緒，但書中沒提到社長具體該做些什麼，又讓我疑惑下一步該怎麼辦。儘管如此，我仍實際體會到：「原來大家都是從這麼茫然的處境開始的！真厲害！」只是我還不知道該怎麼做才好。

所以，我非常明白各位猶豫不決的心情，「就算你說要去創業，也實在太突然……」。不過這也無妨，就算不知道該做什麼才好，總之先開始。去創業、設立股份公司，我就是這樣走到今天。

▲大量閱讀會是很好的基礎。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）

我在第一年的時候，連如何登記、怎麼製作請款單，還有期末結算都不曉得，也不知道創業之後該做什麼。因為在創業前，我只有打工的經驗，根本沒有當過正職員工。只不過一旦起頭了，自然會被一堆事情追著跑，就算再討厭，也不得不處理。

但我認為，不實際嘗試，就不會知道這些事情，這不是靠閱讀或學習就辦得到的，唯有實際被逼到某種地步才會了解。現在回顧當時，會覺得創業過程實在很糟糕，有許多事情應該可以做得更好。

但如果我從未創業，而是先去公司上班……成功的時間肯定會延後個好幾年。就算讀了書、不管做了什麼，還是會有關鍵的部分不懂。創業的事業無論是影片編輯、或是網頁相關的自由工作者，或是家庭教師都好，最重要的是先親自嘗試過工作的基礎。所以當我的同學在做大學報告、考證照、找工作的時候，我就培養了人生中非常重要的賺錢實力。即便是突然創業，總之，船到橋頭自然直，更何況現在已經和我當時不同，光是在 YouTube 上，就可以找到許多資訊。

只要用「初次創業、會計、入門」等關鍵字試著搜尋，就能找到淺顯易懂的解說或教材。只不過，如果光看影片卻不行動，根本沒辦法培養任何實力。我們必須從創業、被逼到絕望、研究調查、嘗試與失敗中學習，因此還是馬上創業比較好。

【推薦書籍】

書名：《30歲年收破億，你得反常識》

作者：林尚弘

簡介：日本首間只給教材、沒有老師授課的補習班，「武田塾」創辦人，訂閱數破150 萬人的YouTube頻道《令和之虎》主持人。

出版社：大是文化