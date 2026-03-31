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兒童節開玩！華泰名品城變身巨型樂園　宏匯「泰國展」泰服體驗免費拍

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▲兒童節華泰名品城變身巨型樂園，宏匯廣場泰服體驗免費拍。（圖／業者提供）

▲兒童節華泰名品城變身巨型樂園。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

迎接四天兒童節連假，GLORIA OUTLETS 華泰名品城將 4／1 起啟動「繽紛童樂派對」，有 YOYO 家族現身帶動唱，更攜手 Gogoro 打造「玩具總動員」闖關活動，加碼價值 7 萬多元的聯名機車抽獎。新莊宏匯廣場則主打「小曼谷」泰國展，近千項道地零食祭出買一送一或銅板價優惠，周末更有免費泰服換穿活動，並搭配全館最高 15% 回饋，讓家長帶小孩放電之餘也能省荷包補貨 。

▲兒童節華泰名品城變身巨型樂園，宏匯廣場泰服體驗免費拍。（圖／業者提供）

華泰名品城：YOYO明星現身、闖關抽玩具總動員聯名車
華泰名品城今年將二、三期廣場打造成巨型樂園。三期廣場以「玩進顏料裡」為主題，現場設有擬真調色盤與巨型油漆桶供民眾拍照 。4／3 至 4／6 連假期間，每天下午 4 點至 5 點，草莓姐姐、羚羊哥哥等 YOYO 家族明星將輪番上陣表演 。家長只要憑當日單筆滿 2,000 元發票，即可在當日下午 15:00 兌換限量的合照券，近距離與明星姐姐哥哥互動留念。

▲兒童節華泰名品城變身巨型樂園，宏匯廣場泰服體驗免費拍。（圖／業者提供）

▲兒童節華泰名品城變身巨型樂園，宏匯廣場泰服體驗免費拍。（圖／業者提供）

二期廣場則有 Gogoro 與迪士尼皮克斯聯名的「玩樂總動員」主題遊樂場。現場設置 4.5 米巨型火箭與多個電影角色拍照區，民眾可參與「拯救三眼怪」彈跳床等免費互動關卡 。完成指定任務不僅能拿貼紙包，還能參加扭蛋抽獎活動，最大獎為價值 74,980 元的全新 Gogoro EZZY 500《玩具總動員》系列車款。

▲兒童節華泰名品城變身巨型樂園，宏匯廣場泰服體驗免費拍。（圖／業者提供）

▲兒童節華泰名品城變身巨型樂園，宏匯廣場泰服體驗免費拍。（圖／業者提供）

業者表示，近期園區品牌逐步升級，包括 ISSEY MIYAKE、MARITHÉ & FRANÇOIS GIRBAUD 等 9 家新櫃接力進駐，提供消費者更多元的挖寶選擇 。

▲兒童節華泰名品城變身巨型樂園，宏匯廣場泰服體驗免費拍。（圖／業者提供）

宏匯廣場：泰國展強勢掃貨、免費泰服體驗
新莊宏匯廣場即起至 4/26 止，於 11 樓舉辦「泰國展」，將曼谷街頭氛圍搬進館內 。活動期間祭出多項滿額優惠，單筆消費滿 550 元贈送芒果軟糖，滿 2,200 元可現折 200 元，搭配館內「繽紛童玩季」檔期，全館最高回饋達 15%。周末更推出限定的「泰服體驗」，超級匯會員可免費換穿華麗泰式傳統服飾，在泰國街頭造景前拍美照，憑打卡照與當日單筆滿 600 元發票，還能兌換道地小零食。

▲兒童節華泰名品城變身巨型樂園，宏匯廣場泰服體驗免費拍。（圖／業者提供）

業者也公佈現場多款熱銷清單，包括曾奪下銷量冠軍的大王餅乾、清爽的大象啤酒（Chang Beer）、新奇的沾醬薯條等。今年加碼的越南專區也極具競爭力，減脂族喜愛的越南春捲皮、Q 彈的越南河粉均推出 199 元買一送一優惠，OHSHI 蝦味先則特價 3 入 100 元，讓消費者不出國也能用親民價格買齊異國伴手禮 。

▲兒童節華泰名品城變身巨型樂園，宏匯廣場泰服體驗免費拍。（圖／業者提供）

▲兒童節華泰名品城變身巨型樂園，宏匯廣場泰服體驗免費拍。（圖／業者提供）

▲兒童節華泰名品城變身巨型樂園，宏匯廣場泰服體驗免費拍。（圖／業者提供）

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華泰名品城, 宏匯廣場, 兒童節, 玩具總動員, YOYO家族, 泰國展, 泰服體驗, Gogoro, 連假優惠, Outlet

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