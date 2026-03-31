Lisa水晶比基尼上身變性感美人魚　慶生戴百萬蛇戒好貴氣

▲Lisa慶生會穿水晶比基尼搭配寶格麗Serpenti鑽戒。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

BLACKPINK泰籍成員Lisa 27日歡度29歲生日，為慶祝2字頭最後一年，她與親友到峇里島一起慶祝，她於海濱舉辦的慶生派對上，穿著垂墜水晶與亮片的比基尼，下身裹著薄紗長裙，營造若隱若現的性感效果，再搭上寶格麗（BVLGARI）價格超過190萬元的Serpenti鑲鑽蛇戒，化身為「貴氣美人魚」。





▲Lisa宛若美人魚開心參加海邊慶生派對。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

Lisa的29歲慶生派對分為室內與室外場，兩處都架起巨大氣球祝她生日快樂，在海濱舉行的戶外場佈置尤其浪漫，在沙灘上點起蠟燭，還施放煙火掀起高潮，讓壽星又驚又喜。





▲Lisa見到煙火秀又驚又喜。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

慶生會還有搞笑橋段，合照時親友團全套上印有Lisa頭像的頭套，Lisa也放下偶像包袱忍不住試戴，畫面相當逗趣，而走在時尚尖端的她，當天背的包款是高端銀飾品牌Chrome Hearts要價約25萬元的粉紅色肩背包，甜美色調說明了她過生日的心情，一切都冒著粉紅泡泡。





▲Lisa親友團套上她的人像頭套合影，畫面逗趣。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

▲Lisa背約25萬元的Chrome Hearts粉紅包，腳穿約2,500元的melissa橡膠鞋。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

