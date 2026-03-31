小米米粉節4／1開跑　65吋4K畫質電視13,000元有找

▲小米米粉節優惠，65吋智慧電視特價不到13,000元。（圖／翻攝小米官網）

記者蔡惠如／綜合報導

2026 年度「小米米粉節」將於 4／1 至 4／20 登場，本次針對家電與智慧生活產品祭出優惠，最高現省金額達萬元。除了熱門商品直降優惠，活動期間也針對門市，推出單筆消費滿 3,999 元即可獲得限量杜邦包；滿 12,000 元再送 800 元超商禮券。官方另祭出總價值百萬的抽獎活動，包含旗艦顯示器與徠卡技術手機等好禮，想汰換清掃家電或升級影音設備的消費者，現在是年度入手的重點檔期。

▲Xiaomi 智慧顯示器 S Mini LED 2025，55吋優惠價14,999元起。

米粉節在 4 月正式登場，小米推出旗下多款顯示器甜甜價優惠，Xiaomi 智慧顯示器 A 2026 65 吋 4K 僅需 12,599 元即可入手，還加贈 Mesh 路由器或手持掛燙機好禮二選一，不到一萬三的價格就能擁有大尺寸高解析體驗。搭載 Mini LED 技術與 144Hz 更新率的 Xiaomi 智慧顯示器 S Mini LED 2025，提供 55 吋、65 吋、75 吋 3 款優惠特價，55 吋特價 14,999 元起，讓劇院級視聽升級門檻更親民。

▲Xiaomi 智慧顯示器 A 2026 65 吋 4K 僅需 12,599 元即可入手。

清掃家電則主打旗下旗艦掃拖機器人 5 Pro 優惠，具備 AI 三鏡頭辨識與 20000Pa 吸力，優惠期間從原價直接現折 12,500 元，特價 16,499 元就能入手，購機還額外贈送聲波掃振電動牙刷。

▲小米掃拖機器人 5 Pro 優惠價 16,499 元。

品牌表示，除單品直降，小米商城 mi.com 每日晚間 8 點還會限量發放 150 元至 300 元的手機折價券、AIoT 產品 95 折優惠券。消費達到指定門檻，還可以用加購價入手體脂計 S400 或智慧氣炸鍋 6.5L 等人氣小家電。實體通路方面除了有滿額禮，現場還設有互動骰子活動，讓米粉有機會隨機帶走品牌周邊周邊。

▲SONY在台推出 PS-LX3BT 與 PS-LX5BT黑膠唱盤。（圖／品牌提供）

Sony 近期在台發表的 2 款黑膠唱盤，可能成為你的新解答。主打「全自動播放」，只要按下一個鍵，唱臂就會自動移動、對準刻紋落針，播完後也會自動回位，直覺簡單的操作，不管是剛入坑的新手還是發燒友，都能輕鬆上手，專心享受類比音訊溫潤細節，萬元有找的入手價也相對親民。

▲PS-LX5BT一體成型的機身設計 。

SONY 睽違 7 年在台推出 PS-LX3BT 藍牙黑膠唱盤，讓總是糾結線材的你，簡單把黑膠帶進無線生活，除了一鍵操作之外，也支援藍牙連線，讓你想聽歌時戴上無線耳機或無線喇叭，讓音樂輕鬆跟著你。

PS-LX3BT 機身採用一體成型設計，並配備專門開發的腳墊來降低振動干擾，無線播放支援 Qualcomm aptX™ Adaptive 技術，確保藍牙傳輸能維持 Hi-Res Wireless Audio 的高解析水準 。對於想要質感、又不想要複雜設定的人來說相當適合，針對初試黑膠的樂迷，售價 9,990 元。