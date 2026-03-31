飛利浦「星視界Plus」氣炸鍋能做工夫菜　現入手還送老乾杯和牛組合

▲飛利浦推旗下新品「星視界Plus透視蒸氣海星氣炸鍋」。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

飛利浦 PHILIPS 近期在台推出旗下氣炸鍋旗艦機「星視界 Plus」，強調不僅提供單純氣炸，更導入「蒸炸模式」，讓紅蟳米糕這類繁瑣工夫菜也能一鍋到底。因應新品上市，祭出即起入手除附贈專屬食譜，再加碼送「老乾杯日本 A5 和牛」燒肉組合，直接在家吃好吃飽，售價 10,990 元。

星視界 Plus 主打「Air Steam 蒸氣科技」，解決過去氣炸鍋料理食材乾柴的情況，透過 100 度 C 噴霧式蒸氣結合環覆氣流，鎖住原汁原味再進行氣炸循環，標榜像「醬燒鯖魚」或「蔥燒肋排」這類需要先蒸軟肉質、再收汁入味的菜色，可用「先蒸後炸」的工序，讓食材能達成外酥內嫩的口感。

而前代延續的「4D 專利海星底盤」也進行強化，讓鍋內熱對流速度提升，號稱能縮短 30% 的烹飪時間，相較於傳統油炸可減少 90% 的油脂，內鍋擁有 7.2L 容量，視窗比例加大 96%，能更容易觀察食材色澤變化。支援 40 度 C 至 200 度 C 溫控、最長 24 小時的定時功能。

品牌表示，飛利浦星視界 Plus 透視蒸氣海星氣炸鍋售價 10,990 元，即起於全台正式開賣，8／31 前購買 NA547 就送老乾杯日本 A5 和牛輕奢燒肉組合，登錄官網再享全球兩年保固。此外再推全能廚房加碼方案，即起至 6／30 指定通路購買「金小萬」雙重脈衝智慧萬用鍋（HD2195），並於期限內完成發票登錄，送價值 3,490 元的飛利浦黑皮小星氣炸鍋（NA110）。

▲VERMICULAR在台發表全新的「琺瑯鑄鐵雪平鍋」。（圖／品牌提供）

日本鍋具品牌 VERMICULAR 最近在台發表全新的「琺瑯鑄鐵雪平鍋」，把日式雪平鍋那種隨手就能用的靈魂，灌注到薄壁鑄鐵技術裡。20cm 尺寸只有 0.99 公斤重 ，直接把鑄鐵鍋沈甸甸的負擔感砍半，單手操作也能很優雅。

VERMICULAR 雪平鍋的輕量化，靠的是品牌核心的精密薄壁鑄造技術。雖然拿起來輕巧，但它依舊保有鑄鐵的高效導熱與穩定蓄熱特性，搭配高品質的琺瑯塗層，加熱速度快且受熱均勻，能瞬間鎖住食材原味。無論是趕時間的快速煮食，還是需要火候穩定的精緻料理，都能應付得輕鬆寫意。

這次同步登場的靈魂配件「鑄鐵落蓋」，被稱為料理升級的關鍵 。不同於傳統落蓋，搭配該鍋款的專屬落蓋利用鑄鐵重量，壓住烹煮食材，防止燉煮時食材散開，蓋底的水紋狀設計還能促進蒸氣對流，在鍋內形成鮮味循環。標榜在煎烤食材時，同步運用濃縮的風味水分進行「煎蒸」或「蒸燉」，不僅大幅縮短工時，還能讓肉質軟嫩不乾柴，在家就能端出專業級的層次感。

VERMICULAR 雪平鍋外型持續延續極簡耐看的日系美學，推出碳黑、牡蠣灰、海鹽白三款洗鍊色系，當然也有相對應的「鑄鐵落蓋」顏色可選。雪平鍋 16cm 規格售價 6,600 元；18cm 規格售價 6,800 元；20cm 規格售價 7,000 元。琺瑯鑄鐵落蓋需額外購買，16cm 規格售價 1,600 元；18cm 規格售價 1,800 元；20cm 規格售價 2,000 元。目前已正式在台上市。