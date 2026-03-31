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慢下來正流行！新世代「躺平文化2.0」：不是放棄，而是重新分配力氣

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記者李薇／台北報導

在高壓節奏與績效至上的社會氛圍下，「越努力越成功」曾是多數人奉行的信條，但近年卻出現一股明顯反轉的趨勢。從「躺平文化」到「慢生活」，越來越多年輕族群開始重新審視工作與生活的關係，不再盲目追求過度努力，而是選擇保留能量、維持心理健康，「努力過頭的人」開始主動踩煞車，這不只是生活風格的轉變，更反映出世代對壓力與自我價值的重新定義。

生活。（圖／AI）

▲慢下來的生活成為主流。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）

＃躺平文化2.0：不是放棄，而是重新分配力氣

過去「躺平」常被解讀為消極與不求上進，但如今的「躺平2.0」更接近一種策略性選擇，年輕世代不再無止境加班或承接額外責任，而是學會衡量投入與回報，將精力集中在真正重要的事情上，這種轉變也讓「適度努力」成為新的價值觀，與其燃燒殆盡，不如長期穩定地前進。

＃心理健康優先：從硬撐到主動調整

隨著心理健康議題被廣泛討論，許多人開始意識到長期過勞對情緒與身體的影響，不再將壓力視為理所當然，從請假、拒絕加班到設立界線，都是現代人學習的重要課題，這股風潮也讓「休息」不再被貼上懶惰標籤，而是成為維持效率與生活品質的必要條件。

＃世代情緒轉向：成功不再只有一種樣貌

對於Z世代與年輕上班族而言，成功的定義逐漸多元，不再只是升遷與薪資成長，也包含生活自由度、自我實現與情緒穩定，當過去的成功模板無法帶來真正的滿足感，「慢下來」反而成為一種更成熟的選擇，這也讓社會逐步從單一價值走向更多元的生活想像。

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