遇到爛對象也不能放棄！對愛情超固執三大星座　TOP 1分手＝認輸絕對不行

記者李薇／台北報導 圖／kbsdrama IG

在感情世界裡，有些人一旦投入，就不輕易回頭，即使旁人看得再清楚、勸得再用力，依舊選擇堅持自己的選擇。尤其有些星座，在面對不理想的對象時，往往不是看不清，而是太過重情或執著於當初的感覺，寧可承受委屈，也不願輕易放手，這樣的特質在戀愛中既深情又讓人心疼。

TOP 3：巨蟹座



巨蟹座天生重感情，對於曾經付出的心力與回憶特別難以割捨，即使對方表現不佳、甚至讓人失望，他們仍會不斷替對方找理由，認為對方只是暫時狀態不好，內心深處總抱著「再撐一下就會變好」的期待，即便朋友提醒，他們也更傾向相信自己的感受，選擇默默承受而不是離開。

TOP 2：金牛座



金牛座一旦認定一段關係，就會抱持高度的穩定與忠誠，不輕易改變決定，即使感情已經出現問題，也會因為不想重新開始或害怕失去既有的安全感而選擇繼續維持，他們對感情有一種「投資心態」，覺得既然已經投入時間與情感，就更應該撐下去，旁人的意見往往很難動搖他們的立場。

TOP 1：天蠍座



天蠍座在愛情中極度深情且執著，一旦愛上就容易全心投入，甚至帶有某種強烈的佔有與不服輸心態，即使對方不值得，他們也可能因為不甘心或想證明這段感情能被挽回而選擇堅持到底，他們不輕易認輸，也不願讓感情以失敗收場，因此即使外界反對聲浪再大，仍會選擇相信自己的選擇並走到最後。