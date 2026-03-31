「勤勞」保養很可能皮膚更差！3個NG護膚習慣別不小心踩雷

記者李薇／台北報導

在保養資訊爆炸的時代，許多人每天投入大量時間與金錢在肌膚管理上，卻不見得真的有效。從網路流傳的偏方，到看似「勤勞」的保養習慣，其實不少都是無效甚至可能傷害肌膚的行為，尤其是以下3大錯誤的保養觀念，不只浪費成本，還可能讓膚況越來越不穩定，與其盲目嘗試，不如先釐清哪些其實只是心理安慰。

▲不是多洗臉就會讓肌膚更好。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）



1.過度清潔＝皮膚更乾淨？



不少人認為臉洗得越乾淨越好，甚至一天多次使用洗面產品或強力去油清潔，但過度清潔會破壞皮脂膜，使肌膚失去原本的保護力，反而更容易出油、敏感甚至長痘，長期下來膚況會變得不穩定，清潔應以溫和與適度為原則。

2.疊加多層保養品＝效果加倍？



許多人習慣將精華、乳液、面膜層層堆疊，認為「擦越多越有效」，但肌膚的吸收能力有限，過多產品反而容易造成負擔，甚至出現悶痘或泛紅，真正有效的保養應該是精簡且針對需求，而非無限制堆疊。

3.只在白天防曬＝已經足夠？



不少人只有外出時才擦防曬，甚至陰天或室內就忽略，但紫外線與藍光依然可能對肌膚造成影響，長期累積會導致暗沉與老化，防曬應該是日常習慣，而非特定情境才進行。