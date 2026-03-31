「千億富太」拎400萬愛馬仕！　全球唯一有錢也買不到

▲甘比拎了一顆價值超過新台幣400萬元愛馬仕包包，現身展覽會場。（圖／翻攝小紅書）

圖文／鏡週刊

香港富商「大劉」劉鑾雄的妻子「甘比」陳凱韻熱衷慈善，傳身家高達700億港幣（約新台幣2,756億元），一度是香港女首富。近日她現身香港巴塞爾藝術展（Art Basel），一身穿搭看似低調，但身上的愛馬仕（Hermès）包來頭可不小。

她背的是什麼包？ 全球唯一「企鵝愛馬仕」只有她有？

甘比日前在小紅書分享參觀展會的影片，可見她身穿咖啡色西裝外套、搭配寬褲，整體造型俐落優雅。而她全身最吸睛的，莫過於肩上揹的Hermès Constance包包，上面還有少見的企鵝圖案。甘比相當喜愛企鵝，辨識度極高。

▲甘比日前現身香港巴塞爾藝術展，背了一顆訂製愛馬仕包，上頭有她喜愛的企鵝圖案。（圖／翻攝小紅書）

根據《香港01》報導，這款包是Hermès全球獨家訂製，而且是全球首件作品，市值突破新台幣400萬元，堪稱「有錢也未必能買到」的夢幻逸品。

砸錢還不一定有資格？ 愛馬仕VIP內幕曝光？

事實上，Hermès的「全球訂製服務」並非一般客人能接觸，僅限品牌頂級VIP。客戶可自由選擇包型、皮革、配色甚至金屬與縫線細節，打造專屬款式。訂製完成後，還會由巴黎總部評估與製作，保證「全世界僅此一件」，稀有程度堪比藝術品。

▲甘比有白色、藍色的Faubourg Birkin小房子包。（圖／翻攝小紅書）

而甘比本身就是Hermès鐵粉，過去也曾曬出白色、藍色的Faubourg Birkin「小房子包」，市價高達270萬港元（約新台幣1,103萬元）。該款包以巴黎旗艦店櫥窗為靈感設計，細節全由手工打造，結合鱷魚皮與牛皮等高級材質，加上產量極低，是品牌最難入手的夢幻款之一。

據市場消息指出，這類頂級包款不僅價格高昂，甚至還需要長年消費累積、動輒上千萬門檻，才有機會獲得購買資格，可謂一包難求，而且「有錢也不一定排得到」。



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