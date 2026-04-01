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試開箱／打破傳統製香規則！小眾香氛EX NIHILO在法國迅速火紅的時髦魅力

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

隨著大眾對於香氛的需求增加，對於香氣也有更高的要求，希望層次更多、更持久，許多品牌也紛紛推出最為濃郁的「香精」，來滿足粉絲對香氣的喜愛；身為香水發源地的法國更是從古老的文藝復興時期，就開始持續用香，直至今日更是發展出各種不同的風格，而在2013年由由Sylvie Loday、Olivier Royère和Benoît Verdier所創立的品牌EX NIHILO，更是用創新的敏銳嗅覺，帶來耳目一新的體驗。

EX NIHILO,Acqua di Parma,香水,香氛,試開箱,。（圖／品牌提供）

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百年製香世家往往有著濃厚歷史底蘊，香氣大多經典耐聞，不容易出錯，也相對較為保守，因此，前衛大膽的EX NIHILO才創立短短10多年間，就迅速在百家爭鳴之地「法國」打響名號，從其品牌名稱EX NIHILO在拉丁文中代表「無中生有」、利用法國航空代表性飛機以「協和號」超音速客機藍色為識別，得以看出打破傳統調香規則的概念，擁有更加自由、實驗性的調香規格。

EX NIHILO,Acqua di Parma,香水,香氛,試開箱,。（圖／品牌提供）

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EX NIHILO在香材上僅與「香氛帝王」奇華頓合作，用最好的香氣，玩出最時髦的作品，2019年推出的迷幻樂土淡香精在上市之後，迅速成為品牌熱賣香氣，近期更是推出濃香精版本，在調香師Louise Turner的創作下，把法國蔚藍海岸金色夕陽照耀的美景，透過香氣呈現出來，獨家Petalia核心花香調讓透明感與貼膚柔霧的氛圍，透過黑醋栗、粉紅胡椒與紅薑堆疊而至，尾韻雪松木、Akigalawood沉穩包覆柔美花朵，展現出充滿高智感的氣息。

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同樣以香氛描繪美景，Acqua di Parma全新的早安義式生活美學系列，是從熱賣之作「早安」香水中，延續每一天、不同階段的時刻，其中，早安慢活淡香精把義大利南部的慵懶午後詮釋得淋漓盡致，地中海慢步調的生活節奏在日光的沐浴下更顯溫煦，歲好靜好也不過就是如此，結合西西里島檸檬樹的苦橙葉與橙香，揉和地中海潔白感的白花香調，彷彿衣物洗淨後的溫潤皂香，極致純潔靜謐。

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關鍵字：

EX NIHILO, Acqua di Parma, 香水, 香氛, 試開箱

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