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NTEGRATE聯手酷洛米、大耳狗逛夜市　INNISFREE推JOGUMAN初夏限定版

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▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲INTEGRATE 邀來酷洛米與大耳狗上演台灣感性，相當吸睛。

記者曾怡嘉／台北報導

4月美妝話題從聯名開打，INTEGRATE攜手三麗鷗人氣角色，把台灣夜市文化變成限定活動；INNISFREE找來韓國療癒系IP JOGUMAN，以清新檸檬色調推出初夏限定組合。從外出補妝到居家保養，兩波新品都瞄準「可愛又實用」的夏季需求，提供給消費者更多選擇。

#INTEGRATE找來酷洛米、大耳狗，把台味日常變成聯名亮點

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲三款聯名底妝組合，凡購買即附贈大耳狗粉撲或酷洛米水晶貼紙。

INTEGRATE與三麗鷗兩大人氣角色酷洛米、大耳狗合作，主打把台灣街頭感直接放進聯名視覺。像是大耳狗揹茄芷袋、酷洛米戴安全帽騎機車的設定，都讓整體更有在地記憶點，也讓聯名不只停在包裝可愛，而是多了場景感與話題性。

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲美肌雙色遮瑕 三麗鷗聯名粉撲組​，4g，419元。（買美肌雙色遮瑕盤附大耳狗粉撲）

這次聯名活動更融合台灣夜市文化，即日起至指定通路購買INTEGRATE商品，含任一三麗鷗聯名組滿688元，可獲得INTEGRATE獨家茄芷袋與指定夜市攤位兌換券。夜市巡禮活動將於4月11日、4月18日18:00至24:00登場，台北寧夏夜市可兌換射擊遊戲一次，台中一中夜市可兌換原味熱狗一支，高雄六合夜市則可兌換地瓜球一包，邀請北中南消費者一起來參與。

#INNISFREE攜手JOGUMAN，用檸檬色調推出初夏生活提案

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲INNISFREE 維他命C亮白組-JOGUMAN特別版，優惠價1,080元。

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲超可愛聯名滿額贈只送不賣。

INNISFREE則找來韓國療癒系IP JOGUMAN合作，以檸檬黃結合彩色恐龍角色，包裝出更有初夏感的限定氛圍。品牌將夏日生活拆成3大提案，4月1日起限量推出「維他命C亮白組－JOGUMAN特別版」、「維他命C潤色防曬霜組」，以及居家生活滿額贈，整體訴求鎖定亮白、清爽與療癒感兼具的夏季保養節奏。

關鍵字：

美妝聯名, 台灣夜市, 三麗鷗, 夏季新品, JOGUMAN

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