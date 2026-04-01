摩納哥王妃見教宗有「白色特權」　與小公主組成最美母女裝

▲教宗良十四世（中）是488年以來首度造訪摩納哥的教宗，身後是摩納哥傳奇人物葛麗絲凱莉王妃肖像。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）

記者陳雅韻／台北報導

天主教教宗良十四世日前到摩納哥訪問，是488年來教宗首次造訪此公國，摩納哥親王阿爾貝二世與夏琳王妃親自接待。根據傳統，一般女性在教宗主持的正式接見中，女性被要求穿著黑色，但夏琳王妃是獲得梵蒂岡授予特權可穿白色服裝的8位王室女性之一，因此她當天選穿黎巴嫩設計師品牌Elie Saab的白色蕾絲洋裝搭配蕾絲頭紗，端莊優雅。





▲摩納哥親王阿爾貝二世與夏琳王妃帶領龍鳳胎兒女，接待教宗良十四世。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）

夏琳親王妃對Elie Saab情有獨鍾，在此次與教宗會面的歷史性時刻，她穿著一件莊重的長袖蕾絲洋裝，搭配同款面紗與白色高跟鞋，體現了她偏好簡潔線條與低調優雅的個人風格。





▲摩納哥加布里埃拉公主（左）與母親一樣穿上Elie Saab白色洋裝，雅克王子穿著西裝。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）

摩納哥親王夫婦同時帶著11歲的龍鳳兒女雅克王子與加布里埃拉公主一同，出席雅克王子穿著筆挺的西裝並戴著墨鏡，顯得英氣十足；加布里埃拉公主則與母親一樣穿上Elie Saab的白色洋裝，細緻蕾絲裝飾領口、腰際與袖口，與夏琳王妃組成最美母女裝。

