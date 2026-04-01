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夏威夷除了海邊還有更多！鑽石頭山景色絕美　全球最大露天購物中心超好逛

Ean部落閣 Ean

盡是玩樂事，盡玩樂之能事

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文、圖／Ean

在檀香山旅居的一週裡，作者透過慢節奏的步伐與科技體驗，重新發現了夏威夷超越觀光印象的宜居本質。從搭乘全日空「大海龜」跨越時差的奇幻開場，到鑽石頭山的自然觀察、密蘇里號戰艦的人道省思，再到新登場的XploreRide沉浸式巴士體驗，展現了這座島嶼如何將先端科技、歷史底蘊與環境永續（Mālama Hawaiʻi）完美揉合。文末更帶到Kaka‘ako區結合科技康養與生活美學的居住提案，為嚮往這份安定感與精緻質感的讀者，提供了一種關於理想生活的全新想像。

跨越時空的彩虹之約

這是一場關於圓夢與重新發現的旅程。原本以為首度踏上夏威夷這片群島會有不少陌生感，沒想到從東京成田轉機，踏上那架繪有可愛綠海龜彩繪、全世界最大的雙層客機全日空ANA「FLYING HONU」那一刻起，心情就自動切換成了度假模式。機艙內柔和的七彩迎賓照明，彷彿預告著海島假期的開始。有趣的是，因為18小時的時差，我像搭乘了時光機，除夕當天從台灣出發，抵達檀香山竟然能再過一次除夕夜。

▲這道光，不僅照亮了機艙，也點亮了心中的期待，這是在「時光機」上遇見的第一道夏威夷彩虹。

▲不需要地圖，跟著這輛可愛的叮叮車，就能輕鬆探索檀香山的每一個角落，讓夏威夷的時光慢下來。

▲靜靜地站在海灘上，遠處是鑽石山的身影，這一刻，終於實現了心中的那個夏威夷之約。

▲俯瞰這片曾無數次在旅遊雜誌上見到的景色，那種終於抵達的真實感，比想像中更加震撼。

為了能以旅居者的視角去品味這座城市，我特地安排了整整一週的時間。這七天裡，我嘗試了不同的移動方式，試圖從生活的細縫中拼湊出這座城市的靈魂。檀香山是我近年造訪過的美國城市中，治安與環境最讓人感到安定的一座！這份安定感，來自於威基基（Waikiki）大街上繁忙卻有序的節奏，也來自於街頭轉角處巨大的、帶有生命張力的樹木。那種不需要隨時保持防備的鬆弛感，是衡量宜居城市的重要心靈指標。

▲捨不得移開視線的夕陽餘暉，夏威夷的靈魂就藏在這些不用趕路的鬆弛時刻裡。

▲如綠色大傘般的樹冠擋住了外界喧囂，為這座繁忙城市留住了一方寧靜的呼吸空間。

▲仰頭望向這棵具有強大生命張力的巨木，在其繁複粗獷的紋理間，找到了城市裡少有的沉穩能量。

▲海風徐徐，夕照下的背影訴說著旅居的意義：讓感官重新打開，去品味這座城市散發出的安定感。

移動的節奏：從復古叮叮車到XR科技冒險

在檀香山，移動本身就是一種享受。最經典的節奏莫過於「叮叮車」（Waikiki Trolley）。這種全開放式的木造電車，比任何封閉的空調車廂都更適合這座島嶼。坐在車上，一邊是精品櫥窗，一邊是隨風搖曳的椰子樹影，司機熱情介紹街區歷史同時，正好一道海風穿過老教堂吹拂而來，感覺涼爽而舒暢。這種慢節奏的移動，讓人能更細膩地觀察城市中建築與自然的對話。

▲沒有窗戶的隔閡，城市裡的氣味、陽光與聲音，都隨著車輪的轉動交織成最生動的旅途背景。

▲木造長椅散發著一種溫潤的觸感，伴隨著穿過車廂的徐徐海風，這份隨性是此行的美好記憶。

然而，在傳統之外，這座城市也展現了先進的科技前瞻性。這回我體驗了去年7月才新推出的「XploreRide」，這不僅是一輛從威基基出發的電動巴士，更是一座移動式的沉浸式互動劇院。在一位工作認識超過十年的日本好友邀請下，我戴上專屬的XR裝置。眼前的威基基街景與鑽石山，隨著車輛移動，在鏡頭下瞬間化作神祕的海底城市與遠古的火山奇景。最令人印象深刻的是，這項體驗將夏威夷特有的植物多樣性與水下生態，轉化成生動的數位互動。此外，這部巴士是100%的電動車，零排放設計呼應了夏威夷推廣的「Mālama Hawaiʻi」（守護夏威夷）精神。當尖端科技與環境永續結合，旅行與移動的本質便有了新的高度與深度。

▲戴上這個裝置，眼前的世界瞬間「變臉」，原本熟悉的街景與山色，在科技的魔法下，幻化成另一番奇幻風景。

▲不僅是一部從威基基出發的交通工具，更是一座移動式的沉浸式互動劇院，將零排放科技與數位體驗完美融合。

▲與日本老友一起比出夏威夷經典的Shaka手勢，開心重逢並體驗新穎的旅遊新方式。

俯瞰太平洋的壯闊：鑽石頭山健行體驗

若要說初訪夏威夷必做的儀式感，鑽石頭山（Diamond Head）健行絕對是俯瞰這座城市最美的角度。這座標誌性的死火山，其稜線輪廓已成為檀香山的代名詞。前往健行需要提前預約時段，這也確保了登山品質。步道規劃得相當完善，對體力要求適中，卻能收穫最驚豔的視野。

▲慕名許久，我終於來了！

沿著蜿蜒的坡道向上走，兩側的熱帶植被在陽光下閃著翠綠光澤。對於喜愛攝影與自然觀察的我來說，這段路程驚喜不斷。我換上長焦鏡頭，在草叢間捕捉那頂著標誌性紅腦袋的「紅冠蠟嘴鵐」。看著這些靈動的小生命在鏡頭下清晰呈現，感受到這座島嶼的活力。當抵達山頂那一刻，360度的遼闊視野瞬間讓人忘卻辛苦，眼下的威基基海岸線交織著不同層次的藍，白浪拍打著礁岩，與蒼翠的山巒交織成一幅動人畫卷。這不僅是健行，更是一場關於風、光與色彩的感官體驗。

▲這些充滿活力的小生命，在綠葉間穿梭，為這段健行之路帶來了無數驚喜。

▲登頂後的汗水在海風中消散，取而代之的是透過觀景窗捕捉到絕美畫面的那份滿足。

▲蒼翠的山巒與蔚藍的海水在這裡完美交融，呈現出一幅無需修飾的絕美風景。

▲這座古老火山的完美稜線與現代城市的海岸線，共織出夏威夷獨有的景觀代名詞。

鋼鐵中的歷史課：密蘇里號戰列艦的莊嚴與悲憫

另一處讓我深受觸動的景點，是停泊在珍珠港的五萬八千噸鋼鐵巨獸—密蘇里戰艦。承蒙夏威夷旅遊局的悉心安排，讓我有機會在專業中文導覽員的帶領下，得以深入平時不輕易對外開放區域。踏入那座悶熱、迷宮般的鍋爐艙，四周佈滿密集的管線，難以想像當年士兵如何在極端環境下確保動力。

登艦前，與專業中文解說員淑芬留下合影，準備展開一場莊嚴的歷史課。

▲深入悶熱且複雜的鋼鐵迷宮，四周佈滿了密集且錯綜複雜的管線與儀表，難以想像當年士兵如何在極端環境下操作這些機件。

▲整齊排列的儀表板，像是戰艦的腦神經網絡，在這彷彿耳邊還能聽見當年緊張的交談聲。

整趟導覽最令人屏息的時刻，是站在右舷甲板那塊圓形黃銅銘文前。這裡就是1945年9月2日，麥克阿瑟將軍在東京灣主持日本投降儀式的地方。腳下踩著的是二戰正式劃下句點的歷史原點。然而，在宏大的戰爭敘事背後，一個細節更觸動我：當年的卡拉漢艦長，即便面對神風特攻隊的撞擊，仍堅持為罹難的日本飛行員舉行莊嚴海葬。他告訴官兵：「他也是在執行國家的任務。」這種超越立場的人道關懷，讓這艘冰冷的鋼鐵戰艦多了一份悲憫的溫度，也體現了這座島嶼包容與尊重的精神核心。

▲走在如鏡射般的深邃艦艙走廊，感受著空間的壓迫與機能的極致利用。

▲在陡峭的階梯上移動，最能體會軍艦上生活的節奏，每一步都需要腳踏實地的專注。

宜居生活的實驗場：Ala Moana與Kaka‘ako的美學提案

除了自然與歷史，檀香山的生活機能也展現了極高的宜居水準。Ala Moana Center作為全世界最大的露天購物中心，利用開放式空間與大量的綠意造景，讓血拼成了另一種身心舒展的散步，沒有封閉商場的壓迫感，反而讓人感受到陽光與微風的流動。若喜歡咖啡，不要錯過可品嚐夏威夷可娜（Kona）咖啡豆的「Honolulu Coffee」，推薦最淺焙品項的Peaberry可娜公豆咖啡，在手沖萃取下呈現純淨風味，相當不錯。

▲這座全世界最大的露天購物中心，藍天就是最好的屋頂。這裡巧妙地將商業空間與夏威夷的優質氣候結合，讓人即使在購物時，也能感受到島嶼獨有的自然氣息。

▲將剛沖煮好的Peaberry可娜咖啡從玻璃壺中緩緩倒入溫熱的白瓷杯，看著琥珀色的液體流動，彷彿已經能聞到那份獨特且純淨的香氣。

▲好的咖啡，就是會讓人嘴角不自覺上揚。

而在近年發展極快的Kaka‘ako區，我也觀察到一種兼具都會效率與貼近自然的理想生活樣貌。在距離Waikiki只需10分鐘車程的最新豪宅聚落，步行半徑內就有高品質的超市與餐廳，這種便利性結合了當地的藝術氣息及安心感。在此行中，我受邀參訪了位於海景第一排Ala Moana Blvd上的建案「Kaliʻu Ala Moana」銷售中心。我驚艷其將「科技康養」植入住戶日常的設計思維，從全美首創的太空寢浴到尖端修復艙，這種將身心健康視為住宅核心價值的做法，與檀香山這座城市給人的療癒感不謀而合。若未來有機會能在這片充滿安全感的土地定居，這種結合自然美學與身心修復的住所，無疑是理想生活的終極實踐。

▲坐在銷售中心一角，身旁大螢幕展現的是未來住戶推開窗即見的蔚藍。

▲近距離觀察這座頂規TOTO太空寢浴（TOTO NEOREST zero-gravity flotation tubs），在那片翻騰的水花中，藏著讓身心重新開機的科技秘密。

▲Kaliʻu選址於Ala Moana Blvd，這裡連結了城市的脈動與自然的節奏，讓生活就在這場與山海的靜謐對話中找到了最安穩的落腳處。

關於氣場與綠意的療癒力

在即將賦歸的前夕，我坐在當地一間高人氣餐廳The Signature Prime Steak & Seafood，從36樓俯瞰城市全景一邊大啖高品質的熟成牛排。當地朋友問我對檀香山的印象，我回答：除了氣候宜人，我最喜歡這座城市的「氣場」。這種氣場來自於那些長得極大、極好的樹木，就佇立在馬路兩旁或者購物中心的中庭，每一棵都帶有一種野性而紮實的美。那種被大地力量承接的感覺，讓人在繁忙中不自覺地安靜下來。

▲日落後，城市燈火與海岸線交織成一片溫柔的夜色。

▲剛上桌的熟成牛排，色澤焦脆，香氣在空氣中緩緩擴散。

▲這是我見過最粗壯的樹幹，它不只是一棵樹，更像是校園裡一位沉默而智慧的長者，靜靜見證了無數次的春夏秋冬。

▲巨大的樹冠以紮實厚度存在，並非妝點，而是大地承接城市繁華的沉穩力量。

檀香山的宜居性，並非來自於追求高度的奢華，而是在於那種能隨時步向大海、隨時與老樹對話、隨時體驗先端科技卻不忘環境永續的從容。這趟一週的旅居，讓我深刻體會到，那些觸手可及的藝術、科技與自然，就發生在散步的幾步路之間。如果你也渴望在繁忙的生命中找回安定感，檀香山的微風與那片無垠的湛藍，正等待著你來開啟一場身心的對話。

▲鑽石山守護著這片水域，也守護著居民對自然的嚮往，檀香山的藍，不只是度假的色彩，更是日常生活的一部分。

▲檀香山的老樹見證了這座城市的變遷，試著伸出手觸摸，感受那份沉穩與生命力。

▲宜居的城市，總能在轉角處遇見大片的綠意。

/ Info. /

Waikiki Trolley
官網

XploreRide
官網IG

鑽石頭山健行預約
網頁

夏威夷旅遊局
官網臉書

密蘇里戰艦
官網臉書

Kaliʻu Ala Moana 建案

作者：「Ean部落閣」Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！   

關鍵字：

Ean, Ean部落閣, 夏威夷

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