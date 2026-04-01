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天梭新款機械錶3萬有找　復古或紳士風均備

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▲▼Mido,Tissot 。（圖／公關照）

▲天梭表攜手英國演員丹尼爾英格斯演繹最新Gentleman系列自動腕錶38mm。（圖／天梭表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

TISSOT（天梭表）2026年新篇章由全新尺寸的Gentleman紳士系列38mm自動腕錶、承襲經典精神的Visodate系列復刻款，以及深化女性市場布局的SRV系列三款新作揭開序幕。其中Gentleman紳士系列強調正式與休閒場合皆宜，特別強化錶殼弧線的立體感，面盤共有銀色、黑色、藍色與綠色等可供選擇，在光影流轉下隱約可見金字塔形放射太陽紋飾面，更加吸睛。

▲▼Mido,Tissot 。（圖／公關照）

▲天梭Gentleman系列自動腕錶38mm綠面款，24,800元。

源自1954年的Visodate系列復刻錶，則再現天梭標誌性日期顯示與弧形面盤，其纖薄設計讓佩戴舒適度大幅提升，與Gentleman紳士系列38mm自動腕錶均搭載80小時動力儲存的Powermatic 80自動上鍊機芯，不到3萬元便能入手，是入門機械錶世界的嶄新選擇。此外，去年大賣的女錶SRV系列今年亦推出3款延伸款式，均搭配迷人光澤的珍珠母貝面盤，為俐落矩形腕錶注入一抹柔美。

▲▼Mido,Tissot 。（圖／公關照）

▲天梭Visodate系列自動腕錶，27,900元。

▲▼Mido,Tissot 。（圖／公關照）

▲天梭SRV系列方形腕錶珍珠母貝面盤款（上）14,500元，（下）17,000元。

MIDO（美度表）自1959年問世以來從未間斷生產的經典Commander香榭系列也注入春天氣息，深邃杉綠面盤的Commander Datoday腕錶亮相，從標誌性的圓形錶殼到三鍊節金屬錶帶均以玫瑰金PVD不鏽鋼打造，與階梯式內圈圍繞的深綠色面盤形成鮮明對比，內載具80小時的動力儲存的Caliber 80自動上鍊機芯，防水50米。

▲▼Mido,Tissot 。（圖／公關照）

▲▼Mido,Tissot 。（圖／公關照）

▲MIDO代言人李鐘碩配戴Commander Datoday腕錶，36,800元。（圖／MIDO提供）

關鍵字：

Tissot, 天梭表, MIDO, 美度表

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