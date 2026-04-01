先看顏色再聞香？Acqua di Parma、CULTI把香氛變時髦了

▲Acqua di Parma 早安義式香氛美學系列的外型讓人眼睛一亮。

記者曾怡嘉／台北報導

香氛市場近期再添新話題，從 Acqua di Parma 推出全新《早安義式香氛美學系列》，到 CULTI MILANO 為色彩系列加入新香「薑橙辛香」，都把氣味從單純的香氛體驗，延伸成更具畫面感與生活感的日常提案。

#Acqua di Parma開啟「早安」新篇章，5款淡香精一次登場

從居家香氛延伸到香水線後，Acqua di Parma 這次再以《早安義式香氛美學系列》續寫新篇章，以敞開的感官與想像力感受生活，把值得回味的片刻封存在氣味裡。全系列共推出5款淡香精，包括早安晚安、早安愛人、早安慢活、早安奇遇、早安之吻，香氣命名本身就帶有鮮明情境感，讓人更容易聯想到不同生活片段。

▲台北復興SOGO CASA義式美學概念店。

▲早安晚安淡香精，100m，11,800元。

這次瓶身設計靈感來自 Acqua di Parma 於2008年推出的 Profumo，將標誌性直紋玻璃重新演繹，玻璃表面的直紋讓光影流動感更明顯，再搭配色彩鮮明的玻璃瓶蓋，呼應各款香氛的個性。

其中，早安晚安淡香精以夜與日交會的短暫時刻為靈感，前調由卡拉布里亞佛手柑揭開序幕，尾韻則落在麝香、雪松木與喀什米爾木，整體走向明亮卻親密，是偏貼膚、帶有安心感的木質溫暖調。

▲早安愛人淡香精，100ml，11,800元。

另一款早安愛人淡香精則從義大利清晨出發，描寫被陽光微微加熱的棉織品氣息，呈現輕盈但有包覆感的香氣輪廓，光感與棉質感交織，舒服的棉花暖香也相當受好評。



#CULTI MILANO色彩系列添新成員，「薑橙辛香」補齊香氣層次

▲CULTI MILANO COLOURS 色彩系列目前共有6款經典香氣。

同樣來自義大利的空間香氛品牌 CULTI MILANO，則持續擴充旗下 COLOURS 色彩系列，此系列以瓶身顏色對應不同香氣性格，讓空間香氛不只停留在聞得到，也成為能被視覺感知的居家元素。

今年新加入的「薑橙辛香」，以地中海夏日的豐盛感為靈感，先由柑橘調打開清晨般的明亮感，再慢慢帶出薑的微辛暖意，最後收束於雪松木質調之中，溫潤的香氣尤其適合需要增加重量感的空間，像是搭配深色家具時，可讓整體氛圍更顯沉穩、厚實。