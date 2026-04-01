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他對你好，不代表喜歡！最容易讓人暈船的「5種錯覺」快搞懂

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▲▼最容易讓人暈船的「5種錯覺」一次看懂 。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

▲別把對你好當作是喜歡，有時候只是個性使然。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

記者曾怡嘉／台北報導

在曖昧或不明確的關係裡，「他對你好」很容易被解讀成喜歡，但實際上，很多貼心舉動只是出於個性或禮貌。當界線模糊時，更容易讓人產生期待，甚至不自覺投入情感。以下整理幾個最常見、也最容易讓人誤會的互動，檢視一下趕快踩煞車，別讓自己越陷越深！

#他會回應你，但很少主動找你

你傳訊息他會回，甚至回得不冷淡，但對話幾乎都由你開始。沒有訊息的時候，他也不太出現。這種互動更像是「有回應」，而不是「有意圖」。關鍵不在回的內容是什麼，而是有沒有主動把你放進他的日常。

#他對你不錯，但沒有差別對待

他記得你的喜好、會幫你處理一些事情，但仔細觀察會發現，他對身邊的人也差不多。這時候容易誤會的點在於，把「他的習慣」當成「他對你的特別」。

#聊天很順，關係卻停在原地

你們之間不缺話題，也不會尷尬，但內容多半停在日常，沒有更進一步的靠近或試探。順暢的互動不一定代表想發展，有時候只是剛好頻率對上，或者是他剛好無聊想打發時間而已。

#偶爾出現曖昧，但沒有後續

某些時刻他會讓你感覺特別，例如一句帶有情緒的話，或某個貼近的舉動，但這些片段沒有延續。這種「片段式靠近」很容易讓人記住，但關係的關鍵其實在於是否持續。

#他在需要陪伴時才出現

當他情緒低落、無聊或想找人聊天時，會想到你，但當你需要他時，回應卻不一定對等。這樣的互動更接近「依賴某種狀態」，而不是穩定的在意一個人。

關鍵字：

曖昧, 情感, 誤會, 貼心舉動, 情感界線

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