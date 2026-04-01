星巴克4／2「特定人士」享買一送一　限定一天喝咖啡多賺1杯

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官網）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克本周大撒糖，除了周一至周二連續 2 天大方推出好友分享，4 月才剛來馬上就再加碼，因應星禮程十周年，特別推出專屬日，當天星禮程金星會員至店消費，即可享「大杯以上買一送一」優惠；今（4／1）適逢愚人節，85 度 Ｃ 也應景推出旗下「小桃氣」限時買一送一快閃優惠，兩杯特價 61 元。

星巴克 4／2 當天推出「金星週四專屬日：金星級會員獨享 好友分享」優惠，優惠期間從上午 11 點至晚上 8 點，星禮程金星會員至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每筆交易最多限購二送二，飲品需當場一次領取。

請注意此活動需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付，才可享有回饋，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、冰淇淋飲品、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。部分門市不提供優惠，未提供優惠門市請見下方列表。

▲85度C小桃氣。（圖／業者提供）

85 度 C 因應愚人節，今推出限時一天的快閃優惠，旗下初戀系飲品「小桃氣」大杯買一送一，以香甜蜜桃醬為基底，混搭沁涼氣泡水與冰塊，帶著些許可愛與俏皮的氛圍，充滿春天氣息，單杯原價 61 元，今優惠 2 杯特價 61 元。

星巴克買一送一不提供優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、三航廈D15、小港國際站、台中機場、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北、苑裡稻香。