喬治娜曬香奈兒包曝光愛馬仕牆　按色系收納一目瞭然

▲喬治娜愛馬仕收藏規模驚人，沒錯過「天花板」等級的喜馬拉雅鱷魚皮柏金包。（圖／翻攝georginagio IG）

記者陳雅韻／台北報導

身家超過百億元的葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo），與未婚妻喬治娜（Georgina Rodriguez）過著奢華生活，買精品不手軟的喬治娜，尤其熱衷分享時尚穿搭，經常在社群曬新鮮貨。近日她在衣帽間拍剛入手的香奈兒（CHANEL）熱門口蓋包與愛馬仕（Hermès）JPG Birkin鱷魚皮包，背後的「高跟鞋牆」與「愛馬仕牆」曝了光，規模相當驚人。





▲喬治娜開箱香奈兒新包，背後是高跟鞋牆與愛馬仕牆。（圖／翻攝georginagio IG）

其實喬治娜曬出的「愛馬仕牆」只是她眾多收藏的一小角，因為未婚夫C羅於馬德里、里斯本、曼徹斯特等地都有置產，且目前他效力於沙烏地職業足球聯賽的艾納斯隊，一家人旅居於利雅德，每一間房產都有喬治娜的寶貝收藏，方便她穿搭。





▲喬治娜曬橄欖綠色的愛馬仕JPG Birkin柏金包。（圖／翻攝georginagio IG）

此次喬治娜開箱香奈兒包，可見背後的玻璃櫃中不同尺寸愛馬仕凱莉包與柏金包，依色系排列一目瞭然，而她近日入手的愛馬仕新包為近期名媛圈發燒的Shoulder Birkin，此橫向柏金包設計又稱JPG Birkin，因為是由設計師Jean Paul Gaultier設計，原創款尺寸約為40公分與42公分，於2004年至2013年生產，直到2024年Shoulder Birkin才重新回歸，比例稍做修改，被稱為Shoulder Birkin Light，更適合肩背。